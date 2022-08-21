Leeds United - Chelsea maçını canlı izle! CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında Leeds United kendi saha ve seyircisi önünde Chelsea'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Leeds United - Chelsea maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Leeds United - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-08-21 10:36:17
İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında Leeds United kendi saha ve seyircisi önünde Chelsea'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Leeds United - Chelsea maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Leeds United - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?
Leeds United - Chelsea Premier Lig'in 3.haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka 21 Ağustos Pazar günü saat 16:00'da oynanacak.
Leeds United - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Leeds United - Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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