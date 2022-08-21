Leeds United - Chelsea maçını canlı izle! CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında Leeds United kendi saha ve seyircisi önünde Chelsea'yi konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Leeds United - Chelsea maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Leeds United - Chelsea maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?