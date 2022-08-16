Kopenhag - Trabzonspor maçını canlı izle! EXXEN CANLI YAYIN
Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Kopenhag - Trabzonspor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Kopenhag - Trabzonspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-08-16 20:04:39
Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Kopenhag - Trabzonspor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Kopenhag - Trabzonspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Kopenhag - Trabzonspor Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında karşılaşıyor. Temsilcimiz Trabzonspor'un bu zorlu mücadelesi bu akşam saat 22:00'da oynanacak.
Kopenhag - Trabzonspor muhtemel 11'ler
Kopenhag: Johnsson, Diks, Vavro, Boilesen, Kristansen, Zeca, Johannesson, Amoo, Falk, Claesson, Biel
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Corneilus
Kopenhag - Trabzonspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kopenhag - Trabzonspor maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak. .
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