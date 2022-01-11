Konyaspor-Başakşehir maçı ertelendi mi? Konyaspor-Başakşehir maçı ertelenecek mi?
Konyaspor-Başakşehir maçı ertelendi mi? Konyaspor-Başakşehir maçı ertelenecek mi? Konyasporlu genç futbolcu Ahmet Çalık'ın talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi spor camiasında yasa neden oldu. Konyaspor taraftarları da genç oyuncunun ani vefatı üzerine adeta şok geçirdi. Acı haber sonrası Konyaspor'dan flaş öneri geldi. Konyaspor Başakşehir ile oynanacak olan maçın ertelenmesini talep etti.
2022-01-11 13:51:10
Konyaspor-Başakşehir maçı ertelendi mi? Konyaspor-Başakşehir maçı ertelenecek mi? Konyasporlu genç futbolcu Ahmet Çalık'ın talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi spor camiasında yasa neden oldu. Konyaspor taraftarları da genç oyuncunun ani vefatı üzerine adeta şok geçirdi. Acı haber sonrası Konyaspor'dan flaş öneri geldi. Konyaspor Başakşehir ile oynanacak olan maçın ertelenmesini talep etti.
İttifak Holding Konyaspor'dan acı haber sonrası TFF'ye flaş başvuru geldi. Konyaspor Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinden sonra 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.
Konyaspor-Başakşehir maçı ertelendi mi?
Konyaspor-Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuran Konyaspor'a olumlu yanıt verilmesi bekleniyor.
Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Genç futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefat ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. 26 Şubat 1994 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Çalık Konyaspor'da forma giyiyordu.
Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi trafik kazası olarak açıklandı. Ahmet Çalık'ın kullandığı araç saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri ulaştı. Ancak genç oyuncunun hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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