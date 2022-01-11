Konyaspor-Başakşehir maçı ertelendi mi? Konyaspor-Başakşehir maçı ertelenecek mi?

Konyaspor-Başakşehir maçı ertelendi mi? Konyaspor-Başakşehir maçı ertelenecek mi? Konyasporlu genç futbolcu Ahmet Çalık'ın talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi spor camiasında yasa neden oldu. Konyaspor taraftarları da genç oyuncunun ani vefatı üzerine adeta şok geçirdi. Acı haber sonrası Konyaspor'dan flaş öneri geldi. Konyaspor Başakşehir ile oynanacak olan maçın ertelenmesini talep etti.