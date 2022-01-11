Ahmet Çalık öldü mü? Ahmet Çalık neden öldü? Ahmet Çalık'ın ölün nedeni nedir? Konyaspor'un başarılı oyuncusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Şok etkisi yaşatan haber sonrası taraftarlar yasa boğuldu. Galatasaray'da forma giyen Ahmet Çalık'ın ölüm haberi sevenlerini göz yaşlarına boğdu. Peki Ahmet Çalık nasıl öldü? Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi nedir?

Ahmet Çalık öldü mü? Ahmet Çalık neden öldü? Ahmet Çalık'ın ölün nedeni nedir? Konyaspor'un başarılı oyuncusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Şok etkisi yaşatan haber sonrası taraftarlar yasa boğuldu. Galatasaray'da forma giyen Ahmet Çalık'ın ölüm haberi sevenlerini göz yaşlarına boğdu. Peki Ahmet Çalık nasıl öldü? Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi nedir?

Ahmet Çalık öldü mü?

Genç futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefat ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. 26 Şubat 1994 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Çalık Konyaspor'da forma giyiyordu.

Ahmet Çalık neden öldü?

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi trafik kazası olarak açıklandı. Ahmet Çalık'ın kullandığı araç saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri ulaştı. Ancak genç oyuncunun hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olaydan ilk görüğntüler geldi

Korkunç kazanın yaşandığı noktadan ilk fotoğraflar geldi. Fotoğrafta aracın taklalar atarak yuvarlandığı anlaşılıyor.

Ahmet Çalık kimdir?

Ahmet Yılmaz Çalık 26 Şubat 1994 yılında dünyaya gelimişti.

Stoper mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymektedir.

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušić'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.

2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

2015-2016 sezonu içerisinde kaptanlık görevini üstlenmiştir.

4 Ekim 2020'de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.