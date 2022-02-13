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TIMETURK / SPOR / Kasımpaşa - Alanyaspor hakemleri ve ilk 11'i kim? Kasımpaşa - Alanyaspor hangi kanalda saat kaçta nereden izlenir?

Kasımpaşa - Alanyaspor hakemleri ve ilk 11'i kim? Kasımpaşa - Alanyaspor hangi kanalda saat kaçta nereden izlenir?

Kasımpaşa - Alanyaspor hakemleri ve ilk 11'i kim? 25. hafta maçlarını bekleyen futbolseverler Süper Lig'in bu haftasını yakından takip ediyor. Hareketli geçen 25. hafta maçlarından pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa - Alanyaspor hakemleri ve ilk 11'i merak ediliyor. Peki ama Kasımpaşa - Alanyaspor hangi kanalda saat kaçta nereden izlenir? İşte maçın detayları...

3 Saat Önce
2022-02-13 12:11:31
Kasımpaşa - Alanyaspor hakemleri ve ilk 11'i kim? Kasımpaşa - Alanyaspor hangi kanalda saat kaçta nereden izlenir?

Kasımpaşa - Alanyaspor hakemleri ve ilk 11'i kim? 25. hafta maçlarını bekleyen futbolseverler Süper Lig'in bu haftasını yakından takip ediyor. Hareketli geçen 25. hafta maçlarından pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa - Alanyaspor hakemleri ve ilk 11'i merak ediliyor. Peki ama Kasımpaşa - Alanyaspor hangi kanalda saat kaçta nereden izlenir? İşte maçın detayları...

Kasımpaşa - Alanyaspor hakemleri ve ilk 11'i kim?

Alanyaspor'un pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı mücadelede ise düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ki karşılaşmada Uğurlu'nun yardımcılığını Serkan Çimen ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak da Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

Kadroların detayları henüz paylaşılmadı. Paylaşıldığı taktirde sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

Alanyaspor hangi kanalda saat kaçta nereden izlenir?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı 13 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Bugünkü diğer maçları öğrenmek için TIKLAYINIZ... .

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