İnter - Juventus maçını şifresiz kesintisiz canlı izle!
İtalya'da Süper Kupa heyecanı devam ediyor. Final maçında İnter - Juventus karşılaşıyor. Peki bu zorlu mücadele şifresiz olarak nasıl izlenir?
2022-01-12 22:32:26
İtalya'da Süper Kupa heyecanı devam ediyor. Final maçında İnter - Juventus karşılaşıyor. Peki bu zorlu mücadele şifresiz olarak nasıl izlenir?
İnter - Juventus maçı bu akşam 23:00'da oynanacak.
İnter - Juventus maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
İnter - Juventus maçı TRT SPOR'dan şifresiz olarak izlenebilecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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