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TIMETURK / SPOR / İnter - Juventus maçını şifresiz kesintisiz canlı izle!

İnter - Juventus maçını şifresiz kesintisiz canlı izle!

İtalya'da Süper Kupa heyecanı devam ediyor. Final maçında İnter - Juventus karşılaşıyor. Peki bu zorlu mücadele şifresiz olarak nasıl izlenir?

2 Saat Önce
2022-01-12 22:32:26
İnter - Juventus maçını şifresiz kesintisiz canlı izle!

İtalya'da Süper Kupa heyecanı devam ediyor. Final maçında İnter - Juventus karşılaşıyor. Peki bu zorlu mücadele şifresiz olarak nasıl izlenir?

İnter - Juventus maçı bu akşam 23:00'da oynanacak.

İnter - Juventus maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

İnter - Juventus maçı TRT SPOR'dan şifresiz olarak izlenebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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