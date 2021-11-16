Hollanda yenilirse Türkiye dünya kupasına doğrudan mı gider? Türkiye Dünya Kupası'na doğrudan-direkt nasıl gider?

Türkiye Dünya Kupası'na doğrudan direkt nasıl gider? Hollanda yenilirse Türkiye dünya kupasına doğrudan mı gider? Dünya Kupası grup mücadelelerinde son maçlar bu akşam oynanacak. Türkiye Karadağ deplasmanından 3 puan çıkarmanın yollarını arayacak. Hollanda ise grubun 3. sırada bulunan Norveç ile karşılaşacak. Hollanda Norveç'e yenilirse ve Türki Karadağ'ı farklı yenerse Türkiye'nin istediği gerçekleşmiş olacak.

Türkiye Dünya Kupası'na doğrudan direkt nasıl gider? Hollanda yenilirse Türkiye dünya kupasına doğrudan mı gider? Dünya Kupası grup mücadelelerinde son maçlar bu akşam oynanacak. Türkiye Karadağ deplasmanından 3 puan çıkarmanın yollarını arayacak. Hollanda ise grubun 3. sırada bulunan Norveç ile karşılaşacak. Hollanda Norveç'e yenilirse ve Türki Karadağ'ı farklı yenerse Türkiye'nin istediği gerçekleşmiş olacak.

Türkiye 2022 Dünya Kupası G Grubu eleme mücalesinde son maçında Karadağ ile karşılaşacak. Lider Hollanda ise Türkiye ile aynı puanda bulunan ancak averajla 3. sırada yer alan Norveç ile karşılaşacak. Hollanda'nın Norveç'e 1 gol farkla yenilmesi ve Türkiye'nin Karadağ'ı yenmesi ülkede bayram havası yaşanmasına neden olur.

Türkiye Dünya Kupası'na doğrudan direkt nasıl gider?

Türkiye kazanır, Hollanda kaybederse, A Milli Takım genel averajda Norveç'i geçmesi durumunda direkt olarak 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Hollanda yenilirse Türkiye dünya kupasına doğrudan mı gider?

Hollanda Norveç'e yenilirse ve Türkiye'de rakibi Karadağ'ı yenerse Norveç ile Türkiye arasındaki averaja bakılacak. Türkiye averaj üstünlüğünü koruyabilirse doğrudan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Karadağ'ı yenerse dünya kupasına gider mi?

Türkiye gruplarda 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Lider Hollanda'nın ise 20 puanı var. Norveç'in de 18 puanı bulunuyor ancak Türkiye bir averaj ile Norveç'in üstünde yer alıyor. Türkiye Karadağ'ı yenerse, Hollanda-Norveç maçının sonucuna bakılacak. Hollanda Norveç maçının sonucu Türkiye'nin dünya kupasına katılıp katılamamasını doğrudan ilgilendiriyor. Norveç Hollanda'yı deplasmanda mağlup etse bile genel averaja bakılacak.

Türkiye Karadağ'ı yenince gruptan çıkar mı?

Türkiye tek farklı galip gelirse, Norveç'in Hollanda'yı en az 3 farkla mağlup etmesi gerekecek. Bu durumda Hollanda elenirken, Türkiye play-off oynayacak. Play-off'lara 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım katılacak. 12 takımın yer aldığı elemelerde iki turu da geçen 3 takım 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.