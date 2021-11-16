Türkiye Karadağ'ı yenerse dünya kupasına gider mi? Milli Takım Karadağ'ı yenince gruptan çıkar mı? Türkiye Dünya Kupası G grubu elemeleri kapsamında son maçında Karadağ ile karşılaşacak. Kağıt üzerinde Milli Takım'ın üstün olduğu ortada ancak Karadağ takımı güçlü rakiplerinden sürpriz puanlar alabiliyor. Milli Takım'ı Dünya Kupası'nda görmek isteyen taraftarlar Türkiye'nin nasıl gruptan çıkacağını araştırmaya başladı. Peki Türkiye dünya kupasına nasıl gider? Türkiye Karadağ'ı yenince play off oynamaya hak kazanır mı? Türkiye grubu ikinci sırda tamamlarsa dünya kupasına katılabilir mi?

Türkiye Karadağ'ı yenerse dünya kupasına gider mi? Milli Takım Karadağ'ı yenince gruptan çıkar mı? Türkiye Dünya Kupası G grubu elemeleri kapsamında son maçında Karadağ ile karşılaşacak. Kağıt üzerinde Milli Takım'ın üstün olduğu ortada ancak Karadağ takımı güçlü rakiplerinden sürpriz puanlar alabiliyor. Milli Takım'ı Dünya Kupası'nda görmek isteyen taraftarlar Türkiye'nin nasıl gruptan çıkacağını araştırmaya başladı. Peki Türkiye dünya kupasına nasıl gider? Türkiye Karadağ'ı yenince play off oynamaya hak kazanır mı? Türkiye grubu ikinci sırda tamamlarsa dünya kupasına katılabilir mi?

Dünya Kupası Grup elemelerinde sona gelindi. Son maçlar bu akşam oynanacak ve dünya kupasına gidecek takımlar belli olacak. Ayrıca play off elemesi oynayacak takımlar da son maçların ardından belli olacak. Türkiye'nin dünya kupasına katılabilmesi içimn Karadağ'ı mutlaka yenmesi gerekiyor. Peki Türkiye nasıl dünya kupasına gider?

Türkiye dünya kupasına doğrudan nasıl gider?

Türkiye kazanır, Hollanda kaybederse, A Milli Takım genel averajda Norveç'i geçmesi durumunda direkt olarak 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Türkiye Karadağ'ı yenerse dünya kupasına gider mi?

Türkiye gruplarda 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Lider Hollanda'nın ise 20 puanı var. Norveç'in de 18 puanı bulunuyor ancak Türkiye bir averaj ile Norveç'in üstünde yer alıyor. Türkiye Karadağ'ı yenerse, Hollanda-Norveç maçının sonucuna bakılacak. Hollanda Norveç maçının sonucu Türkiye'nin dünya kupasına katılıp katılamamasını doğrudan ilgilendiriyor. Norveç Hollanda'yı deplasmanda mağlup etse bile genel averaja bakılacak.

Türkiye Karadağ'ı yenince gruptan çıkar mı?

Türkiye tek farklı galip gelirse, Norveç'in Hollanda'yı en az 3 farkla mağlup etmesi gerekecek. Bu durumda Hollanda elenirken, Türkiye play-off oynayacak. Play-off'lara 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım katılacak. 12 takımın yer aldığı elemelerde iki turu da geçen 3 takım 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Türkiye Karadağ ile berabare kalırsa Dünya Kupası'na gidemez mi?

Hem Türkiye hem de Norveç'in berabere kalması durumunda Türkiye grubu 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanacak. Karadağ'e yenilirsek, Norveç'in de kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu maçlarda alının skorlara göre genel averaj ikinciyi belirleyecek.

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye 2022 Dünya Kupası G Grubu elemelerinde oynadığı 9 maçta 18 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Grupta birincilik 20 puanla Hollanda'da bulunuyor. 3. sırada ise yine 18 puanla Norveç bulunuyor. Türkiye grubun 4. sırasında yer alan Karadağ ile son maçına çıkacak. Hollanda ise grubun 2. sırasında bulunan Norveç ile karşılaşacak.

1. Sıra: Hollanda 9 maçta 20 puan

2. Sıra: Türkiye 9 maçta 18 puan

3. Sıra: Norveç 9 maçta 18 puan

4. Sıra: Karadağ 9 maçta 12 puan

5. Sıra: Letonya 9 maçta 6 puan

6. Sıra: Cebelitarık 9 maçta 0 puan

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.