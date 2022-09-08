Hearts – Başakşehir maçı saat kaçta? Hearts – Başakşehir CANLI İZLE

Avrupa Konferans Ligi maçında Hearts ile Başakşehir bugün karşı karşıya gelecek. Peki Hearts – Başakşehir maçı saat kaçta? Hearts Başakşehir hangi kanalda? Hearts Başakşehir canlı nereden izlenir? İşte detaylar…

Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi'nde Hearts ile karşı karşıya gelecek. Milyonlarca taraftarın nefeslerini tuttuğu bu maç için araştırmalar devam ediyor. Peki Başakşehir Hearts maçı saat kaçta? Hearts – Başakşehir hangi kanalda yayınlanacak? Hearts – Başakşehir ilk 11 belli mi?

Avrupa Konferans Ligi maçında Hearts ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Hearts – Başakşehir çıkacakları sahada kozlarını paylaşacaklar. Hearts – Başakşehir canlı izleme linki var mı? Hearts – Başakşehir canlı nereden izlenir?

Hearts – Başakşehir ilk 11'ler

Hearts – Başakşehir karşılaşmasında muhtemel 11'ler şöyle:

Hearts: Gordon, Kingsley, Halkett, Sibbick, Steven, Devlin, Halliday, Cochrane, Neilson, McKay, Humphreys

Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Ndaysihimiye, Lima, Biglia, Berkay, Mahmut, Serdar, Chouiar, Okaka

Hearts – Başakşehir saat kaçta?

UEFA Avrupa Konferans'nde heyecan rüzgarı esmeye devam ediyor. Keyifle geçmesi beklenen Hearts Başakşehir karşılaşması ile ilgili sorulara yanıt aranıyor. Hearts – Başakşehir maçı ne zaman?

Hearts ile Başakşehir karşılaşması 8 Eylül (Bugün) saat 19.45'te gerçekleşecek.

Hearts – Başakşehir CANLI

Hearts Başakşehir karşılaşması TV8,5 ve EXXEN platformu üzerinden canlı izlenebiliyor.