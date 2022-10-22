GS'de Ronaldo sesleri! Ronaldo Galatasaray'a mı transfer olacak? Cristiano Ronaldo Galatasaray'a mı gelecek?

Ronaldo Galatasaray'a mı transfer olacak? Cristiano Ronaldo Galatasaray'a mı gelecek? soruları sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Galatasaray transferde çilek avına devam ediyor. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen ancak son zamanlardaki performansı ile eleştirilerin odağında yer alan Cristiano Ronaldo için Galatasaray nabız yokluyor. Manchester United takımında mutlu olmayan ve kendisine takım arayan Ronaldo için Galatasaray yönetimi devrede.

Bir zamanlar futbol otoriteleri tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo Real Madrid'den ayrıldıktan sonra kariyerinde düşüş yaşamaya devam ediyor. Manchester United'a transfer olarak yeni bir başlangıç yapmak isteyen Ronaldo umduğunu bulamadı ve takımda kadro dışı kaldı. Ronaldo'nun adı bir süredir Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da yeni hedefin Ronaldo olduğu iddia edildi. Galatasaray yöneticisi Eden Timur'un transfer için tüm şartları zorladığı da gelen iddialar arasında. Sarı kırmızı taraftalar da spor dünyasına bomba gibi düşen iddiaların ardından Ronaldo Galatasaray'a mı transfer olacak? Cristiano Ronaldo Galatasaray'a mı gelecek? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ronaldo ve Galatasaray çemberinde yaşanan son gelişmeler.

Galatasaray'da Ronaldo seseleri

Sarı kırmızılı taraftarlar Ronaldo iddiaları ile oldukça heyecanlandı. 37 yaşında olan ve Manchester United takımında mutsuz olan Ronaldo için Galatasaray yönetiminin devrede olduğu iddia edildi. Ronaldo takımında mutlu olmadığını ifade ederek kendisine yeni bir kulüp arayışında olduğunun sinyallerini vermişti.

Ronaldo Galatasaray'a mı transfer olacak

Portekizli yıldız Ronaldo Real Madrid ile altın çağını yaşadı. Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo son zamanlarda performansı ile eleştiriliyor. Ronaldo Man U. kadrosuna İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında oynnacak Chelsea ile oynnacak maçın kadrosuna da dahil edilmeyen Ronaldo takımı ile ipleri kopardı. Galatasaray'în transferlerinde maddi manevi desteği olan yönetici Eden Timur'un Manchester United'dan ayrılmaya karar veren yıldız oyuncunun menajeri Jorge Mendes'den randevu talebinde bulunduğu iddia edildi.

Cristiano Ronaldo Galatasaray'a mı gelecek?

Galatasaray'ın ve Eden Timur'un bu transferi sonlandırmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu belirtiliyor. Transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın en ses getiren transferi olabilir. Ronaldo'nun Galatasaray'a transferi oldukça zor görünse de yönetimin bu konuda çabaladığı gelen bilgiler arasında.