Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor? Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer mi olacak? Galatasaray'da Ronaldo iddiası spor gündemine bomba gibi düştü. Sezona bomba transferlerle başlayan Galatasaray gözünü kararttı. Gelen iddialara göre sarı kırmızılı takım bir dönem dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen ancak son zamanlarda istenilen performansı veremeyen Cristiano Ronaldo'nun peşinde.

Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor? Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer mi olacak? Galatasaray'da Ronaldo iddiası spor gündemine bomba gibi düştü. Sezona bomba transferlerle başlayan Galatasaray gözünü kararttı. Gelen iddialara göre sarı kırmızılı takım bir dönem dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen ancak son zamanlarda istenilen performansı veremeyen Cristiano Ronaldo'nun peşinde.

Galatasaray transferde tekrara atağa kalktı. Galatasaray Real Madrid ve Juventus'ta forma giyen ve daha sonra Manchester United takımına transfer olan ancak burada istenileni veremeyen ve sürekli yedeklerde olan Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için fırsat kolladığı iddia edildi.

Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor?

Ronaldo iddiası Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Icardi'nin transferi ile sevinen taraftarları şimide de Ronaldo için umutlandı. Fotomaç'ta yer alan iddiaya göre Galatasaray yönetimi Ronaldo'yu transfer etmek için adeta fırsat kolluyor.

Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer mi olacak?

Galatasaray bir dönem Cristiano Ronaldo için nabız yoklamıştı. Bu yoklamadan bir sonuç alamayan sarı kırmızılı yönetim beklemeye çekildi. Ronaldo'nun takımında mutlu olmaması üzerine yönetimin yeniden harekete geçtiği gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın transferlerinde imzası bulunan Erden Timur, Manchester United'dan ayrılmaya kararı alan 37 yaşındaki yıldız oyuncuı için adeta pusuda bekliyor.

Galatasaray'da Ronaldo sesleri

Galatasaray yönetiminin 37 yaşındaki yıldız ismi takımda görmek için her türlü imkanı zorladığı öğrenildi.