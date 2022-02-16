Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe - Galatasaray hakemleri ve ilk 11'i
Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 26. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. En merak edilen karşılaşmalardan biri olan Göztepe - Galatasaray maçı hakemleri ve ilk 11'leri kimler? İşte detaylar...
2022-02-16 17:32:24
Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 26. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. En merak edilen karşılaşmalardan biri olan Göztepe - Galatasaray maçı hakemleri ve ilk 11'leri kimler? İşte detaylar...
Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda yapılacak olan Göztepe - Galatasaray maçı 21 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Gürsel Aksel Stadyumunda yapıalcak olan karşılaşma saat 20.00'da oynanacak.
Göztepe - Galatasaray hakemleri ve ilk 11'i
Göztepe - Galatasaray hakemleri ve ilk 11'i henüz açıklanmadı. Açıklama geldikten sonra haber sitemizden detayları öğrenebilirsinzi.
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