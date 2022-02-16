Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe - Galatasaray hakemleri ve ilk 11'i

Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 26. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. En merak edilen karşılaşmalardan biri olan Göztepe - Galatasaray maçı hakemleri ve ilk 11'leri kimler? İşte detaylar...