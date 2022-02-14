Süper Lig 26. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? Bu hafta kim kiminle oynuyor?
Süper Lig 26. hafta maçları | Süper Toto Süper Lig serüveni 26. haftaya bütün hızıyla giriş yaptı. Peki ama hangi takım hangisiyle karşılaşacak? Hangi takımın hangi gün maçı var? Bu hafta sonu hangi takımların maçları var? Aklınızdaki bütün soruların yanıtları ve Süper Lig 26.hafta maçları...
2022-02-14 17:29:31
Süper Toto Süper Lig serüveni 26. haftaya bütün hızıyla giriş yaptı. Peki ama hangi takım hangisiyle karşılaşacak? Hangi takımın hangi gün maçı var? Bu hafta sonu hangi takımların maçları var? Aklınızdaki bütün soruların yanıtları ve Süper Lig 26.hafta maçları...
Süper Lig 26. hafta maçları
18 / 02 (Cumartesi) Çaykur Rizespor - Başakşehir FK
18 / 02 (Cumartesi) Konyaspor - Kasımpaşa
19 / 02 (Pazar) Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
19 / 02 (Pazar) Kayserispor - Giresunspor
19 / 02 (Pazar) Beşiktaş - Altay
20 / 02 (Pazartesi) Gaziantep FK - Adana Demirspor
20 / 02 (Pazartesi) Alanyaspor - Trabzonspor
20 / 02 (Pazartesi) Fatih Karagümrük - Sivasspor
20 / 02 (Pazartesi) Fenerbahçe - Hatayspor
21 / 02 (Salı) Göztepe - Galatasaray
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