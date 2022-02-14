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Süper Lig 26. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? Bu hafta kim kiminle oynuyor?
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TIMETURK / SPOR / Süper Lig 26. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? Bu hafta kim kiminle oynuyor?

Süper Lig 26. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? Bu hafta kim kiminle oynuyor?

Süper Lig 26. hafta maçları | Süper Toto Süper Lig serüveni 26. haftaya bütün hızıyla giriş yaptı. Peki ama hangi takım hangisiyle karşılaşacak? Hangi takımın hangi gün maçı var? Bu hafta sonu hangi takımların maçları var? Aklınızdaki bütün soruların yanıtları ve Süper Lig 26.hafta maçları...

1 Saat Önce
2022-02-14 17:29:31
Süper Lig 26. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? Bu hafta kim kiminle oynuyor?

Süper Toto Süper Lig serüveni 26. haftaya bütün hızıyla giriş yaptı. Peki ama hangi takım hangisiyle karşılaşacak? Hangi takımın hangi gün maçı var? Bu hafta sonu hangi takımların maçları var? Aklınızdaki bütün soruların yanıtları ve Süper Lig 26.hafta maçları...

Süper Lig 26. hafta maçları

18 / 02 (Cumartesi) Çaykur Rizespor - Başakşehir FK

18 / 02 (Cumartesi) Konyaspor - Kasımpaşa

19 / 02 (Pazar) Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

19 / 02 (Pazar) Kayserispor - Giresunspor

19 / 02 (Pazar) Beşiktaş - Altay

20 / 02 (Pazartesi) Gaziantep FK - Adana Demirspor

20 / 02 (Pazartesi) Alanyaspor - Trabzonspor

20 / 02 (Pazartesi) Fatih Karagümrük - Sivasspor

20 / 02 (Pazartesi) Fenerbahçe - Hatayspor

21 / 02 (Salı) Göztepe - Galatasaray

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