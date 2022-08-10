Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den transfer bombası Michy Batshuayi
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe son olarak Beşiktaş formasını terleten Belçikalı yıldız Michy Batshuayi için harekete geçti.
2022-08-10 20:50:31
Forvet takviyes, yapması beklenen Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı.
BATSHUAYİ HAMLESİ!
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve Chelsea'nin planlarında yer almayan Michy Batshuayi menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e önerildi. Fnerbahçe kurmaylarının Belçikalı yıldız isme sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde masaya oturacağı öne sürüldü.
14 GOL 5 ASİSTLE OYNADI
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 42 resmi maça çıkan Batshuayi 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
YORUMLAR (0)