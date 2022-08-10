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Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den transfer bombası Michy Batshuayi

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe son olarak Beşiktaş formasını terleten Belçikalı yıldız Michy Batshuayi için harekete geçti.

3 Saat Önce
2022-08-10 20:50:31
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den transfer bombası Michy Batshuayi

Forvet takviyes, yapması beklenen Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı.

BATSHUAYİ HAMLESİ!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve Chelsea'nin planlarında yer almayan Michy Batshuayi menajeri aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e önerildi. Fnerbahçe kurmaylarının Belçikalı yıldız isme sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde masaya oturacağı öne sürüldü.

14 GOL 5 ASİSTLE OYNADI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 42 resmi maça çıkan Batshuayi 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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