Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta? Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı hakemleri ve ilk 11'ler

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 26. hafta karşılaşmalarının en merak edileni Gaziantep FK - Adana Demirspor Kalyon Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Peki ama ilk 11'ler kimler? Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı hakemleri ve ilk 11'ler...