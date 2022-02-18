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TIMETURK / SPOR / Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta? Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı hakemleri ve ilk 11'ler

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta? Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı hakemleri ve ilk 11'ler

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 26. hafta karşılaşmalarının en merak edileni Gaziantep FK - Adana Demirspor Kalyon Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Peki ama ilk 11'ler kimler? Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı hakemleri ve ilk 11'ler...

2 Saat Önce
2022-02-18 16:59:26
Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta? Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı hakemleri ve ilk 11'ler

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 26. hafta karşılaşmalarının en merak edileni Gaziantep FK - Adana Demirspor Kalyon Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Peki ama ilk 11'ler kimler? Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı hakemleri ve ilk 11'ler...

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta?

Gaziantep FK - Adana Demirspor karşılaşması 20 Şubat Pazar günü 13.30'da gerçekleştirilecek. Karşılaşma Gaziantep'de Kalyon Stadyumunda gerçekleştirilecek.

Zorlu mücadele canlı olarak BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak.

Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı hakemleri ve ilk 11'ler

Maçın hakemliğini Kadir Sağlam üstlenecek. Yardımcı hakemler Mehmet Salih Mazlum ve Deniz Caner Özaral olurken dördüncü hakem de Can Cengiz olacak.

Karşılaşmanın ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Açıklamanın ardından haberimiz güncellenecektir.

Bu haftaki diğer karşılaşmalar için TIKLAYINIZ...

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