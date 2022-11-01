Galatasaray yalanladı! Metin Görgün neden intihar etti? Metin Görgün niye, nasıl öldü?

Metin görgün neden intihar etti? Metin Görgün niye, nasıl öldü? Türk voleyboluna uzun yıllar hizmet vermiş ve 85 kez milli formayı sırtına geçiren Metin Görgün intihar ederek hayatını kaybetti. Bazı haber sitelerinde yer alan iddialara ilişkin de Galatasaray'dan açıklama geldi. Galatasaray iddiaları yalanladı ve Metin Görgün için başsağlığı mesajı yayınladı.

Metin görgün neden intihar etti? Metin Görgün niye, nasıl öldü? Türk voleyboluna uzun yıllar hizmet vermiş ve 85 kez milli formayı sırtına geçiren Metin Görgün intihar ederek hayatını kaybetti. Bazı haber sitelerinde yer alan iddialara ilişkin de Galatasaray'dan açıklama geldi. Galatasaray iddiaları yalanladı ve Metin Görgün için başsağlığı mesajı yayınladı.

Türk voleyboluna uzun yıllar hizmet eden Metin Görgün'ün hayatını kaybettiği açıklandı. İntihar ederek yaşamına son verdiği öğrenilen Metin Görgün'ün neden intihar ettiği konusunda tartışmalar da başladı.

Metin Görgün neden intihar etti?

Metin Görgün'ün kulüpten 5 milyon TL alacağı olduğu ve bu nedenle yaşadığı finansal sıkıntıları aşamadığı için intihar ettiği yönünde çıkan haberleri Galatasaray Kulübü yalanladı. Metin Görgün aynı zamanda iş insanıydı ve finansal sıkıntılar çektiği iddia ediliyordu. Metin Görgün'ün bu sıkıntıları aşamayarak yaşamına son verdiği tahmin ediliyor.

Metin Görgün niye, nasıl öldü?

1979-1990 yıllarında GS voleybol takımınında Galatasaray Voleybol Takımı'nda forma giyen Metin Görgün FSM Köprüsü'nden kendisini atarak yaşamına son verdi.

Galatasaray iddiaları yalanladı

Galatasaray'ın Metin Görgün'e 5 milyon TL borcu olduğu ve bu borcu tahsil edemediği için finansal krize girdiği ve intiharın da bu nedenle olduğu iddiaları Galatasaray tarafından yalanlandı. Galatasaray eski oyuncusu için aynı zamanda taziye mesajı da yayımladı. Açıklamada “1979 yılında kulübümüze transfer olan, formamızı terletmiş eski milli oyuncularımızdan Metin Görgün'ün vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

Metin Görgün kimdir?

Metin Görgün 1979-1990 yıllarında GS voleybol takımında forma giydi. Metin Görgün, 16 yıl profesyonel olarak Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da voleybol oynadı ve 85 kez de milli takım formasını giydi.

Türkiye Ligi'nde 4 kez şampiyonluk yaşayan Görgün, spor kariyerini noktaladıktan sonra plaj voleybolunun Türkiye'ye getirilmesinde ve gelişmesinde ciddi rol aldı. Görgün, 1996 yılından itibaren de Hürriyet, CNN Türk, Milliyet, Vatan ve Sports TV'de voleybola katkılarda bulundu.