Metin Görgün kimdir? Metin Görgün neden intihar etti? Metin Görgün nasıl ve neden öldü? Türk spor dünyasını yasa boğan ölüm haberi duyuruldu. Milli voleybol oyuncusu ve iş insanı Metin Görgün girdiği bunalım sonucu intihar ederek yaşamına son verdi. Metin Görgün'ün Galatasaray spor kulübünden alacaklı olduğu ve girdiği finansal kriz sonrası intihar ettiği iddia edildi. İddia Galatasaray Spor Kulübü tarafından yalanlandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Metin Görgün kim ve neden intihar etti? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Spor dünyasını yasa boğan intihar haneri ajanslara düştü. Voleybolcu olarak pek çok kulüpte forma giyen ve 85 kez de milli formayı terleten Metin Görgün'ün intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. Metin Görgün kimdir? Metin Görgün neden intihar etti? Metin Görgün nasıl ve neden öldü? soruları ise ölüm haberinin ardından pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Metin Görgün kimdir?

Metin Görgün aslen İzmitlidir.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bölümü'nünden mezun olan Metin Görgün 1979 yılında Galatasaray'a transfer olarak adını duyurmuştu.

Genç yaşta voleybol kariyerine başlayan Metin Görgün Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor gibi önde gelen takımların formalarını giydi. Milli Voleybolcu olarak da 85 kez Türk Milli Takımı formasını giyen Metin Görgün Türkiye Ligi'nde 4 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Spor kariyerini erken sonlandırmak zorunda kalan Görgün plaj voleybolunun Türkiye'ye getirilmesinde ve gelişmesinde öncülük etti. Voleybol camiasına hizmete devam eden Metin Görgün bir yandan a iş dünyasına atıldı. Metin Görgün'ün iş dünyasında bir takım finansal sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Metin Görgün Hürriyet, CNN Türk, Milliyet, Vatan ve Sports TV'de voleybol alanında yazılar ve çalışmalara imza atmıştır.

Metin Görgün neden intihar etti?

Metin Görgün son zamanlarda iş dünyasında finansal sıkıntılar çektiği iddia edildi. İddialara göre Metin Görgün bu sıkıntılar nedeniyle hayatına son verdi.

Oda Tv'nin İddiasına göre ise Metin Görgün'ün ekonomik bunalıma girmesinin nedeni olarak Galatasaray'dan 5 milyon liralık alacağı gösteriliyor. Metin Görgün yaşadığı finans krizini aşamayarak hayatına son verdi. Metin Görgün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.

Metin Görgün nasıl ve neden öldü?

Galatasaray'dan vefat eden Metin Görgün için açıklama geldi. Sarı-kırmızılılar, Metin Görgün'ün kulüpten 5 milyon TL alacağı olduğu ve bu nedenle girdiği finansal kriz sonrası intihar ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Başsağlığı mesajları yayınlandı

Türkiye Voleybol Federasyonu Metin Görgün'ün vefatı üzerine taziye ve baş sağlığı mesajı yayınladı. Açıklamada "Türk voleyboluna sporcu, yazar, programcı ve yorumcu olarak değerli katkılar sağlayan eski milli voleybolcu Metin Görgün'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk voleyboluna hem milli sporcu hem gazeteci hem de programcı olarak büyük katkılar sağlayan değerli dostum Metin Görgün'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Metin kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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