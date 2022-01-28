Galatasaray Tuzlaspor özeti yayınlandı mı? Galatasaray Tuzlaspor geniş özet nereden izlenir? Galatasaray:2 Tuzlaspor:6

Galatasaray Tuzlaspor özet yayınlandı mı? Galatasaray Tuzlaspor geniş özet nereden izlenir? Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor'a farklı yenildi. Rakibinden 6 gol yiyen Galatasaray karşılığında 2 gol atabildi. Taraftarlarına saç baş yolduran Galatasaray'da kötü gidiş durmuyor. Maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar Galatasaray Tuzlaspor özeti izle seçeneğini internetten araştırıyor. Maç canlı yayınlanmadığı için özet görüntüleri de yayınlanamıyor.

Galatasaray Tuzlaspor özet yayınlandı mı? Galatasaray Tuzlaspor geniş özet nereden izlenir? Galatasaray hazırlık maçında Tuzlaspor'a farklı yenildi. Rakibinden 6 gol yiyen Galatasaray karşılığında 2 gol atabildi. Taraftarlarına saç baş yolduran Galatasaray'da kötü gidiş durmuyor. Maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar Galatasaray Tuzlaspor özeti izle seçeneğini internetten araştırıyor. Maç canlı yayınlanmadığı için özet görüntüleri de yayınlanamıyor.

Galatasaray rakibi Tuzlaspor'a farklı yenildi. Hazırlık maçına Tuzlaspor ile çıkan Galatasaray kalesinde 6 gol yedi. Taraftarlarını bir kez daha üzen Galatasaray'da kötü gidişe son vermesi için yeni teknik direktör Torrent takımın başına getirilmişti. Torrent'in takımın kötü gidişini nasıl engelleyecei merak konusu...

Galatasaray Tuzlaspor özeti yayınlandı mı?

Galatasaray Tuzlapsor ile oynadığı hazırlık maçıında sahadan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadeleye Berk, Omar, Taylan, Aanholt, Kerem, Oğulcan, Aytaç, Marcao, Barış, Bartuğ ve Halil ilk 11'iyle çıkan Galatasaray rakibinden 6 gol yedi. Galtasaray Tuzlaspor maç özeti yayınlanmadı. Maç canlı olarak kanallarda verilmediği için özet görüntüsü de yayınlanmayacak.

Galatasaray Tuzlaspor geniş özet nereden izlenir?

Galatasaray-Tuzlaspor maçı özeti yayınlanmadı. Maç öğle saatlerinde oynandı ve teknik direktör Torrent'in istediği için canlı yayınlanmadı. Dolayısıyla maçın özet görüntüsü de yayınlanmayacak.

Galatasaray ilk 11'i

Mücadeleye Berk, Omar, Taylan, Aanholt, Kerem, Oğulcan, Aytaç, Marcao, Barış, Bartuğ ve Halil ilk 11'iyle çıkan sarı-kırmızılılar, sahadan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray Tuzlaspor golleri kim attı?

Tuzlaspor'un gollerini Ezeh (3), Onat Kutay, Sedat ve Bardhi attı. Galatasaray'ın iki golü ise Onat Kutay (KK) ve Ömer Bayram'dan geldi.

Sosyal medyada skor paylaşılmadı

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından skor paylaşmayı 3. golden sonra bıraktı. Tuzlaspor 2-1 öne geçtikten sonra skor bilgisi verilmedi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar hazırlık maçı olmasına rağmen alınan bu skora hayli öfkelendi. Ezeli rakip taraftarları da bu skoru mizah konusu yaptı.