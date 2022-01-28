Galatasaray-Tuzlaspor özet izlenir mi? Galatasaray-Tuzlaspor golleri kim attı? Galatasaray'da kötü gidişat durdurulamıyor. Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktör Torrent takımın başına geçmiş ancak takım bir türlü toparlanamadı. Son olarak Tuzlaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Galatasaray sahadan hezimetle ayrıldı. Tuzlaspor rakibine 6 gol attı. Maçı izlemek isteyenler maç canlı yayınlanmadığı için izleyemedi.

Galatasaray-Tuzlaspor özet izlenir mi? Galatasaray-Tuzlaspor golleri kim attı? Galatasaray'da kötü gidişat durdurulamıyor. Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktör Torrent takımın başına geçmiş ancak takım bir türlü toparlanamadı. Son olarak Tuzlaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Galatasaray sahadan hezimetle ayrıldı. Tuzlaspor rakibine 6 gol attı. Maçı izlemek isteyenler maç canlı yayınlanmadığı için izleyemedi.

Galatasaray'dan taraftarlarını çıldırttacak bir mağlubiyet daha geldi. Bu kez Tuzlaspor'a farklı yenilen Galatasaray'da taraftarın sabrı kalmadı. Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray, sahadan 6-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadeleye Berk, Omar, Taylan, Aanholt, Kerem, Oğulcan, Aytaç, Marcao, Barış, Bartuğ ve Halil ilk 11'iyle çıkan Galatasaray rakibinden 6 gol yedi.

Galatasaray-Tuzlaspor özet (Golleri kim attı)

Tuzlaspor'un gollerini Ezeh (3), Onat Kutay, Sedat ve Bardhi attı. Galatasaray'ın iki golü ise Onat Kutay (KK) ve Ömer Bayram'dan geldi.

Sosyal medyada skor paylaşılmadı

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından skor paylaşmayı 3. golden sonra bıraktı. Tuzlaspor 2-1 öne geçtikten sonra skor bilgisi verilmedi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar hazırlık maçı olmasına rağmen alınan bu skora hayli öfkelendi. Ezeli rakip taraftarları da bu skoru mizah konusu yaptı.

Galatasaray-Tuzlaspor maçı özeti izlenir mi?

Galatasaray-Tuzlaspor maçı özeti yayınlanmadı. Maç öğle saatlerinde oynandı ve teknik direktör Torrent'in istediği için canlı yayınlanmadı. Dolayısıyla maçın özet görüntüsü de yayınlanmayacak.

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