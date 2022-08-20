Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan maç sonu transfer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 1-0 galip geldikleri Ümraniyespor maçının ardından değerlendirmelerde bulunurken transfere dair de flaş açıklamalarda bulundu.

Süper Lig 'in 3. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u Gomis'in golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, takımın henüz hazır olmadığını, ilk yarıdaki top kayıplarına inanamadığını söylerken kadro genişliği için 3 transfere daha ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

İşte Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları:

Bu ay oyuncular için çok zor geçiyor. Nem çok yüksek oyunu çok etkileyen bir şey. İlk yarı tabiri caizse kenarda saç baş yoldum. Bazen inanamadım yaptığımız hatalara. Bizim gibi kaliteli bir takımın bu kadar çok top kaybetmesine inanamadım. Kötü oynarken ilk yarıda pozisyonlara girdik. İkinci yarı çok daha iyi başladık. Özellikle Mertens'in girmesi ve orta sahadaki oyuncularımızın daha dirençli oynaması rakip kaleye daha rahat gelmemizi sağladı.

Rakibin çıkışları da oldu. Özellikle savunmaya geçerken rakibin pozisyonlarında gol de yiyebilirdik. Maçın sonunda attığımız golle maçı kazandık. Sevinçliyim ama tam olarak hazır olmadığımızı gördük. Çok klişe olabilir ama zamana ihtiyacımız var. Mertens gibi Lucas gibi oyunlar daha hazır değil. Daha iyi olmamız gerekiyor. İkinci yarıda yakaladığımız tempoyu tüm maça yaymamız gerekiyor.

Deplasmanda 2 galibiyet ama iç sahada kaybettiğimiz bir maç var. Buna da üzülüyorum. Deplasmanda anlamında bu takımın çok başarısı oldu. İnşallah bunu iç saha dış saha olarak devam ettirebiliriz.

Transfer sözleri

Kadro genişliğine ihtiyacımız var. Mertens ve Torreira geldi inanılmaz bir özgüven kattı. Bu anlamda yine takviyelere ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. En az 3 tane daha oyuncu içeriye katıp bu kadro genişliğini oluşturmak istiyoruz. Geçen seneden kadrolarını koruyan rakiplerimiz var, takıma birçok transfer yapan rakiplerimiz var. İhtiyacımız olan bölgeler var. Elimizdeki oyunculardan tabii ki memnunuz ama yeni gelen oyuncularımızdan iki tane sakatımız oldu. Geniş bir kadroya ihtiyacımız var.

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