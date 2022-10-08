Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Ronaldo ile anlaştı mı? Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? Sezona bomba transferlerle giren Galatasaray'da yönetim dünyaca ünlü yıldızı İstanbul'a getirmek için tüm imkanları zorluyor. Sarı kırmızılı taraftarlar da Ronaldo'nun Galatasaray forması giymesini dört gözle bekliyor. Ronaldo'nun Galatasaray'a transfer iddiası dünya spor basınında da geniş yer buldu. Taraftarlar da gelen haberlerden sonra Ronaldo Galatasaray'a transfer oldu mu? Galatasaray Ronaldo'yı aldı mı? sorularını sormaya başladı.

Galatasaray Ronaldo ile anlaştı mı? Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor? Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? Cristiano Ronaldo hiç kuşkusuz dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor. Real Madrid'den başka takımlara transfer olmasının ardından performansı tartışma konusu olan Cristiano Ronaldo'nun adı son zamanlarda Galatasaray ile anılıyor. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun Manchester United takımında mutsuz olduğu bildiriliyor. Maçlara yedek çıkan ve istenilen performansı bir türlü veremeyen Ronaldo'nun kendisine yeni bir kulüp aramaya başladığı iddia edildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncuyu radarına aldığı gelen iddialar arasında. Sarı kırmızılı taraftarlar da iddialar üzerine Ronaldo Galatasaray'a transfer mi oldu? Ronaldo Galatasaray ile anlaştı mı? sorularını sıkça sormaya başladı.

Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray'ın transferlerinde maddi manevi büyük bir payı olan Erden Timur'un Ronaldo'ya sarı kırmızılı formayı giydirmek için girişimlere başladığı iddia edildi. İddialar öyle bir boyut kazandı ki yabancı spor basını da Galatasaray'ın Ronaldo ile temasa geçtiğini yazdı. Ronaldo'nun Galatasaray'a transfer iddiası taraftarları heyecanlandırdı. Ancak ne Ronaldo cepehsinden ne de Galatasaray yönteiminden bu iddiaları doğrulayacak bir açıklama henüz gelmedi.

Galatasaray Ronaldo ile anlaştı mı?

Erden Timur'un Galatasaray'a bir çilek transferi için büyük bir çaba sarfettiği biliniyor. Bu çileğin ise Ronaldo olduğu iddia edildi. Dünya yıldızı Ronaldo'nun adının Galatasaray ile anılması bile taraftarları heyecanlandırdı. Erden Timur'un, 37 yaşındaki golcüye G.Saray forması giydirmek için tüm maddi imkanları seferber etmeye hazır olduğu ifadeleri yer aldı. Galatasaray Ronaldo iddiası henüz doğruluk kazanmadı.

Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı?

Manchester United takımının formasını giyen Ronaldo kulübünde memnun değil. Forma şansı bulamayan ve teknik kadro ile anlaşamayan Ronaldo'nun kendisine yeni bir kulüp aradığı belirtiliyor. Galatasaray'ın da bu aşamada devreye girdiği iddia edildi. Galatasaray Ronaldo transfer haberleri de yabancı spor haberlerine konu oldu.

Galatasaray'ın Ronaldo'yu transfer etmek için girişimlere başladığı iddialarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz. Düşüncelerinizi yorum kısmına yazarak okuyucular ile paylaşabilirsiniz.