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Galatasaray - Giresunspor maçını canlı izle! CANLI İZLE

Süper Lig'de 2.hafta maçında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u ağırlıyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Galatasaray - Giresunspor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Galatasaray - Giresunspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-08-13 21:17:31
Galatasaray - Giresunspor maçını canlı izle! CANLI İZLE

Süper Lig'de 2.hafta maçında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u ağırlıyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Galatasaray - Giresunspor maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Galatasaray - Giresunspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Galatasaray - Giresunspor Süper Lig'in 1.haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu müsabaka 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak.

Galatasaray - Giresunspor 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Mejia, Traore, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

Galatasaray - Giresunspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Giresunspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. .

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