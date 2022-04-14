Galatasaray Dinoma Kiev maçı HD Canlı izle | Galatasaray Dinoma Kiev maçı hangi kanalda? Galatasaray Dinoma Kiev maçı TRT Spor'da yayınlanacak mı? soruları sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya'nın işgal girişimi ile ağır darbe alan Ukrayna'da savaş mağduru çocuklar yararına oynanacak olan karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Galatasaray Dinoma Kiev maçı kesintisiz HD izle seçenekleri internette araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Dinoma Kiev maçı HD Canlı izle | Galatasaray Dinoma Kiev maçı hangi kanalda? Galatasaray Dinoma Kiev maçı TRT Spor'da yayınlanacak mı? soruları sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya'nın işgal girişimi ile ağır darbe alan Ukrayna'da savaş mağduru çocuklar yararına oynanacak olan karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Galatasaray Dinoma Kiev maçı kesintisiz HD izle seçenekleri internette araştırılmaya başlandı.

Rusya'nın saldırılarıyla büyük kayıplar veren Ukrayna'da savaş mağduru çocuklara yardım amacıyla organizasyon düzenleniyor. Ukrayna takımlarından Dinoma Kiev ile Galatasaray bu anlamlıamaç için karşılaşacak. Bu maçı televizyondan izlemek isteyenler Galatasaray Dinoma Kiev maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Galatasaray Dinoma Kiev maçı hangi kanalda?

14 Nisan Perşembe günü Nef Stadyumu'nda saat 17.00'de “Barış için maç” sloganıyla özel bir maç oynayacak. Galatasaray ile Dinamo Kiev'in karşı karşıya geleceği bu müsabaka GS TV'de naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Pena Boey Semih Marcao Ömer Pulgar Berkan Morutan Cicaldau Babel Halil

Dinamo Kiev: Bushchan Dubinchak Popov Syrota Karavaev Sydorchuk Shaparenko Buialskyi Antiukh Tsygankov Vanat

Biletler satışta

Medyaya ve taraftarlara açık olarak oynanacak bu anlamlı maçın bilet fiyatları Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olarak belirlendi. toplanacak yardımın artması adına loca ve kombine kartları bu maçta geçerli olmayacak.

Dinamo Kiev hakkında

FK Dinamo Kiev, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür. Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübüdür. 1980'li yıllarda "Yüzyılın Takımı", "2000'li Yılların Takımı" olarak nitelendirilmişlerdir. SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımıdır.