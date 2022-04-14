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TIMETURK / SPOR / Galatasaray - Dinamo Kiev maçı canlı İZLE | Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Tv maçı yayınlayacak mı?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı canlı İZLE | Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Tv maçı yayınlayacak mı?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı canlı İZLE | Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Tv maçı yayınlayacak mı? soruları spor severler tarafından sorulmaya başlandı. Rusya'nın saldırıları ile oldukça zor durumda olan Ukrayna'da zarar gören çocuklara ve ailelere yardım amacıyla düzenlenen bu organizasyonu televizyondan izlemek isteyen taraftarları canlı yayının hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Galatasaray - Dinamo Kiev maçı canlı izle seçeneği haberimizin detayında olacak.

1 Saat Önce
2022-04-14 12:33:24
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı canlı İZLE | Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Tv maçı yayınlayacak mı?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı canlı İZLE | Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Tv maçı yayınlayacak mı? soruları spor severler tarafından sorulmaya başlandı. Rusya'nın saldırıları ile oldukça zor durumda olan Ukrayna'da zarar gören çocuklara ve ailelere yardım amacıyla düzenlenen bu organizasyonu televizyondan izlemek isteyen taraftarları canlı yayının hangi kanalda olduğunu merak ediyor. Galatasaray - Dinamo Kiev maçı canlı izle seçeneği haberimizin detayında olacak.

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Galatasaray'dan anlamlı bir hareket geldi. Galatasaray, Rusya'nın igale kalkıştığı Ukrayna takımlarından Dinamo Kiev ile yardım ömaçı oynayacak. Maçın gelirleri Ukrayna'da ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere gidecek. Bu anlamlı maçı tribünden izlemek isteyenler biletlerini PassoLig üzerinden alabilirler.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı canlı İZLE

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı canlı olarak televizyonlarda yayınlanacak. Zorlu ve anlamlı karşılaşma GS TV'den ve TRT Spor'dan izlenebilecek.

Galatasaray Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 14 Nisan Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 17.00'de “Barış için maç” sloganıyla özel bir maç oynayacak. Galatasaray ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında oynanacak maçın gelirleri ihtiyaç sahiplerine gidecek. Zorlu ve anlamlı karşılaşma GS TV'den ve TRT Spor'dan izlenebilecek.

Galatasaray Dinamo Kiev maç biletleri nereden alınır?

Bugün saat 17.00'de ''Barış için maç'' sloganıyla oynanacak olan Galatasaray - Dynamo Kyiv maçı için NEF Stadyumu'nun kapıları saat 15.30'da taraftarımıza açılacaktır. Maçın biletleri, 13.04.2022 Çarşamba günü saat 11.00'de www.passo.com.tr üzerinden satışa sunuldu. Bu anlamlı maçın bilet fiyatları Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olarak belirlendi. Loca ve kombineler bu maç için geçerli değildir.

Galatasaray muhtemel 11

Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Kerem, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu

Dinamo Kiev hakkında

FK Dinamo Kiev, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1927 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür. Ukrayna futbolunun en başarılı futbol kulübüdür. 1980'li yıllarda "Yüzyılın Takımı", "2000'li Yılların Takımı" olarak nitelendirilmişlerdir. SSCB döneminde de en çok kupa kazanan futbol takımıdır. .

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