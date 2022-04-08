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TIMETURK / SPOR / Galatasaray'da seçim iptal mi edildi? Galatasaray'da seçim yapılmayacak mı?

Galatasaray'da seçim iptal mi edildi? Galatasaray'da seçim yapılmayacak mı?

Galatasaray'da seçim iptal mi edildi? Galatasaray'da seçim yapılmayacak mı? Galatasaray'da flaş gelişme... Galatasaray'da 26 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen mali genel kurulunda usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle İstanbul Valiliği, Galatasaray Spor Kulübü'ne dava açtı. Galatasaray seçime giderken yaşanan bu gelişme kafaları karıştırdı. Peki Galatasaray'da seçim iptal mi edilecek? Burak Elmas Galatasaray Başkanı olarak kalmaya devam mı edecek?

3 Saat Önce
2022-04-08 16:24:06
Galatasaray'da seçim iptal mi edildi? Galatasaray'da seçim yapılmayacak mı?

Galatasaray'da seçim iptal mi edildi? Galatasaray'da seçim yapılmayacak mı? Galatasaray'da flaş gelişme... Galatasaray'da 26 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen mali genel kurulunda usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle İstanbul Valiliği, Galatasaray Spor Kulübü'ne dava açtı. Galatasaray seçime giderken yaşanan bu gelişme kafaları karıştırdı. Peki Galatasaray'da seçim iptal mi edilecek? Burak Elmas Galatasaray Başkanı olarak kalmaya devam mı edecek?

Milyonlarca sarı kırmızılı taraftarı yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usülsüzlük tespit etti. Valilik, dernek ve ilgili kişilerin ileride uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu asliye hukuk mahkemesine taşıdı.

Galatasaray'da seçim iptal mi edildi?

Yaşanan sıcak gelişmenin ardından seçim kararının iptal edilip edilmeyeceği tartışılmaya başlandı. Galatasaray'da 26 Mart'ta çıkan sonuca göre başkanlık seçimi yapılacaktı. Ancak başkanlık seçimi iptal olabilir.

Burak Elmas harekete geçti

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas bu gelişme üzerine görüş alışverişinde bulunmak için Divan Kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, adaylar Metin Öztürk ve Eşraf Hamamcıoğlu ile camianın önde gelen hukukçularının kulübe davet etti.

Burak Elmas idari yönden ibra edilmemişti

Burak Elmas döneminin mali faaliyetleri için kullanılan oyların 718'i ibra edilme, 638'i ibra edilmeme yönünde çıktı, 29 üye ise çekimser kaldı. Elmas döneminin idari ibrası için verilen oyların 566'sı lehte, 801'i de aleyhte oldu. 16 oy da çekimser olarak kullanıldı. Böylece Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Burak Elmas seçime gidileceğini açıklamıştı

Burak Elmas yaptığı açıklamada "Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokarak seçime gideceğiz. Hepinize teşekkür ederim." dedi.

Galatasaray Kulübü ibra edilmezse ne olur? Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim ibra edilmezse seçim mi yapılır?
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