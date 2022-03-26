Galatasaray Kulübü ibra edilmezse ne olur? Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim ibra edilmezse seçim mi yapılır? Galatasaray Mali ve idari açıdan ibra edilmezse sonuç ne olur? Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas için çok kritik bir oylama yapılacak. 26 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak toplantıda başkan Burak Elmas ve yönetimi için mali ve idari ibra oylaması yapılacak. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk yaptığı açıklamada yönetimi mali ve idari açıdan ibra etmeyeceğini söylemişti. Peki Burak Elmas yönetimi ibra edilmezse ne olur? Erken seçime mi gidilir?

Galatasaray Kulübü ibra edilmezse ne olur? Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim ibra edilmezse seçim mi yapılır? Galatasaray Mali ve idari açıdan ibra edilmezse sonuç ne olur? Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas için çok kritik bir oylama yapılacak. 26 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak toplantıda başkan Burak Elmas ve yönetimi için mali ve idari ibra oylaması yapılacak. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk yaptığı açıklamada yönetimi mali ve idari açıdan ibra etmeyeceğini söylemişti. Peki Burak Elmas yönetimi ibra edilmezse ne olur? Erken seçime mi gidilir?

Sportif anlamdan taraftarlarını bu sene oldukça üzen Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetimini ilgilendiren çok önemli bir oylama yapılacak. 25 Mart saat 10.00'da Burak Elmas ve yönetimi için mali ve idari ibra oylaması yapılacak. Başarısız geçen bir senenin ardından çıkacak sonuç merakla beklenitken taraftarlar da eğer yönetim ibra edilmezse ne olacağını araştırmaya başladı.

Galatasaray Kulübü ibra edilmezse ne olur?

Burak Elmas yönetiminin Aralık 2021'in sonuna dek olan çalışmaları mali ve idari yönden ibra oylamasına sunulacak. Tüm Galatasaray camiasının kilitlendiği mali genel kurulda Elmas ve yönetimi ibra edilirse göreve devam edecek, aksi takdirde seçim kararı alacak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim ibra edilmezse seçim mi yapılır?

Elmas ibra edilirse görevine devam edecek, ‘ibrasızlık' durumu ortaya çıkarsa erken seçim kararı alacak.

Metin Öztürk: İbra etmeyeceğim

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk Galatasaray yönetimini hem idairi hem de sportif açıdan ibra etmeyeceğini açıklamıştı. Ses getiren açıklamasında Öztürk şunları söyledi: "Gerek mali gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. 15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır. Eskiden mayıslar bizim derdik, martta hedefsiz kaldık. Kümede kalmak hedef değilse tarihimizin en kötü yönetimini ne mali, ne idari olarak ibra etmeyeceğim."

İbra ne demek?

İbra kelimesi "aklamak" "temize çıkarmak" anlamında kullanılır. İbra etmek sözcüğü kimi zaman sportif alanda yapılan oylamalarda da kullanılıyor. Bir yönetim ibra edilirse yönetimde göstermiş olduğu performans ve kararlar onaylanmış demektir. İbra sözcüğü Arapça'dan Türkçe'ye giriş yapmıştır.