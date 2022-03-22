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TIMETURK / SPOR / Futbolcuların Transferleri Talimatı'nda değişiklik

Futbolcuların Transferleri Talimatı'nda değişiklik

Kulüpler, Ukrayna ve Rusya'daki yabancı futbolcuları 7 Nisan'a kadar transfer edebilecek.

15 Dakika Önce
2022-03-22 22:53:52
Futbolcuların Transferleri Talimatı'nda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, FIFA'nın Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna ile Rusya Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplerde tescilli futbolcu ve antrenörler hakkında aldığı karar uyarınca Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre talimata eklenen geçici maddeyle kulüpler, Ukrayna ile Rusya Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplerde yabancı uyruklu statüde tescilli olan futbolculardan en fazla ikisiyle 2021-2022 sezon sonuna kadar imzalayacakları sözleşmeleri 7 Nisan'a kadar tescil ettirebilecek. Bu kapsamda yeni oyuncu tescil ettiren kulüplerin A takım listelerini bu futbolcular yönünden en geç 8 Nisan 2022 tarihine kadar ve tescili takip eden ilk resmi müsabakalarından 24 saat önce revize etmeleri mümkün olacak.

Kulüpler, Ukrayna Futbol Federasyonuna bağlı kulüplerde tescilli diğer futbolculardan (amatör, kadın ve futsal), en fazla ikisini 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere 7 Nisan'a kadar tescil ettirebilecek.

Ayrıca Süper Lig kulüpleri, TFF'nin ilgili talimat ve düzenlemelere uymak koşulu ile Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonuna bağlı kulüplerde yabancı uyruklu statüde tescilli olan ve sözleşmesi askıya alınan antrenörler ile 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalayabilecek. AA .

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