Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maç özeti | Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarının 5. turunda heyecanla maçlar takip ediliyor. Taraftarların bu akşamki maçların özetlerini araştırmasının üzerine, Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor özetini derledik. Peki ama Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? İşte detaylar...
2021-12-28 22:34:12
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarının 5. turunda heyecanla maçlar takip ediliyor. Taraftarların bu akşamki maçların özetlerini araştırmasının üzerine, Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor özetini derledik. Peki ama Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? İşte detaylar...
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maç özeti
- Antalya Staadında oynanan Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı 2-1 sonuçlandı.
27. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin sağ kanattan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Ghacha, kaleci Onurcan Piri'nin solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
56. dakikada Giresun temsilcisi skora eşitlik getirdi. Flavio'nun pasıyla topla buluşan Umut Nayir, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşla kaleci Diogo'nun sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
87. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp filelere gitti: 2-1
Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 2-1 bitti. Fraport TAV Antalyaspor üstünlüğüyle biten maçta Antalyaspor adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Goller;
27. dakikada Ghacha - Fraport TAV Antalyaspor
87. dakikada Naldo - Fraport TAV Antalyaspor
56. dakikada Umut Nayir - GZT Giresunspor
Sarı Kartlar;
41. dakikada Fatih Yılmaz - GZT Giresunspor
70. dakikada Serginho - GZT Giresunspor
90+2 Perez ve Süleymanov - GZT Giresunspor
Kasımpaşa - Kocaelispor maç özeti için Tıklayınız...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)