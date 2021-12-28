Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maç özeti | Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarının 5. turunda heyecanla maçlar takip ediliyor. Taraftarların bu akşamki maçların özetlerini araştırmasının üzerine, Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor özetini derledik. Peki ama Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? İşte detaylar...