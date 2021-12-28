DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Flaş gelişme! Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil Çorum FK'ya talip oldu
6 ikiz kardeş aynı birlikte asker
2022'de konut fiyatları ne olacak? 2022'de kiralar düşecek mi?
32 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maç özeti | Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Çankırı: 3 farklı markette mercimeğin kilo fiyatı şoke etti; 12, 22 ve 43 TL
13 yıllık işçiyi işsiz bırakan robota mahkeme ‘dur’ dedi
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 129 bini geçti
Rus mahkemesi, Stalin dönemi zulmünü araştıran insan hakları örgütünü kapattı
Rus mahkemesi, Stalin dönemi zulmünü araştıran insan hakları örgütünü kapattı
Güney Afrika mahkemesi Shell'in petrol aramasını engelledi
13. İstanbul Edebiyat Festivali'nde Sezai Karakoç anlatıldı
Brezilya orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü
Sivilceli cilde sahipseniz kekik toniği kullanın!
Ali Babacan’dan HDP’ye geçmiş olsun telefonu

TIMETURK / SPOR / Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maç özeti | Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maç özeti | Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarının 5. turunda heyecanla maçlar takip ediliyor. Taraftarların bu akşamki maçların özetlerini araştırmasının üzerine, Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor özetini derledik. Peki ama Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-28 22:34:12
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maç özeti | Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Ziraat Türkiye Kupası maçlarının 5. turunda heyecanla maçlar takip ediliyor. Taraftarların bu akşamki maçların özetlerini araştırmasının üzerine, Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor özetini derledik. Peki ama Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? İşte detaylar... Türk Telekom

Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maç özeti

- Antalya Staadında oynanan Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı 2-1 sonuçlandı.

27. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin sağ kanattan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Ghacha, kaleci Onurcan Piri'nin solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Giresun temsilcisi skora eşitlik getirdi. Flavio'nun pasıyla topla buluşan Umut Nayir, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşla kaleci Diogo'nun sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1 Türk Telekom

87. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp filelere gitti: 2-1

Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 2-1 bitti. Fraport TAV Antalyaspor üstünlüğüyle biten maçta Antalyaspor adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Goller;

27. dakikada Ghacha - Fraport TAV Antalyaspor

87. dakikada Naldo - Fraport TAV Antalyaspor

56. dakikada Umut Nayir - GZT Giresunspor

Sarı Kartlar;

41. dakikada Fatih Yılmaz - GZT Giresunspor

70. dakikada Serginho - GZT Giresunspor

90+2 Perez ve Süleymanov - GZT Giresunspor

Kasımpaşa - Kocaelispor maç özeti için Tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş