Kasımpaşa - Kocaelispor maç özeti | Kasımpaşa - Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?

Kasımpaşa - Kocaelispor maçı kaç kaç bitti? Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan karşılaşmanın sonucu 5-3 olarak sonuçlandı. Peki ama golleri kim attı? Kasımpaşa - Kocaelispor Sarı ve kırmızı kartları var mı? İşte Kasımpaşa - Kocaelispor maç özeti ve gol atan listesi...

Kasımpaşa - Kocaelispor maçı kaç kaç bitti? Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan karşılaşmanın sonucu 5-3 olarak sonuçlandı. Peki ama golleri kim attı? Kasımpaşa - Kocaelispor Sarı ve kırmızı kartları var mı? İşte Kasımpaşa - Kocaelispor maç özeti ve gol atan listesi...

Kasımpaşa - Kocaelispor maç özeti

- Recep Tayyip Erdoğan Stadında Ziraat Kupasının 5. karşılaşması olan Kasımpaşa - Kocaelispor karşılaşmasının sonucu 5-3 oldu. Maç esnasında Kocaelispor oyuncularından Pereira 81. dakikada kırmızı kart gördü. Yine Kocaelispor oyuncularından Semih Karadeniz 70. dakikada sarı kart gördü. Aynı şekilde Kasımpaşa cephesinde ise; 39. dakikada Varga, 84. dakikada Eren Elmalı, 86. dakikada Mortadha, 96. dakikada Donk ve 108. dakikada Hasan Emre Yeşilyurt sarı akrtı gördü.

Maç Özeti;

4. dakikada Travinik'in pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Ahmet Engin, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Ceza sahası içindeki Mortadha arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-0.

39. dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Korner atışı sonrası Kasımpaşa savunması topu çıkarmaya çalışırken, ceza sahası girişinde meşin yuvarlağı karşılayan Omolo'nun şutunda top Varga'nın eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Benhur Keser, skoru eşitledi: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada Kasımpaşa skoru 2-1 yaptı. Eysseric'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ahmet Emin Engin, ceza sahası dışından şutunu çekerken, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp çizgiyi geçti: 2-1.

68. dakikada Kocaelispor skoru eşitledi. Omolo'nun orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Pereira, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2 beraberlikle sona erdi.

101. dakikada Kasımpaşa'nın üçüncü golü geldi. Donk'un pası sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Tarık Serbest'in uzaktan şutunda, top ağlarla buluştu: 3-2.

105. dakikada soldan gelen ortada Hajradinovic'in ceza sahası içindeki vuruşu savunmaya çarparak sol çizgiye yakın noktada Eren Elmalı'nın önünde kaldı. Kasımpaşalı oyuncunun sert ortasında Alpay Çelebi'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak kaleye girdi: 4-2.

110. dakikada Kocaelispor farkı bire indirdi. Savunmadan atılan uzun pasta ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Benhur Keser, Donk'tan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-3.

116. dakikada Kasımpaşa'nın 5. golü geldi. Umut Bozok'la paslaşarak ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, rakipleriyle girdiği mücadelede topu kaybetmedi ve yakın mesafeden düzgün bir vuruşla golünü attı.

Kasımpaşa - Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?

Kasımpaşa: 5 - Kocaelispor: 3 biten maçın sonunda Kasımpaşa adını son 16 turuna yazdırdı.

Golleri Kim Attı?

4. dakikada Mortadha - Kasımpaşa

49. dakikada Ahmet Emin Engin- Kasımpaşa

101. dakikada Tarkan Serbest - Kasımpaşa

105. dakikada Alpay Çelebi (Kendi kalesine) - Kasımpaşa

116. dakikada Yusuf Erdoğan - Kasımpaşa

40. dakikada Benhur Keser (Penaltıdan) - Kocaelispor

68. dakikada Pereira - Kocaelispor

110. dakikada Benhur Keser - Kocaelispor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.