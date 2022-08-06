Fırat Aydınus Cüneyt Çakır hakkında ne dedi? Fırat Aydınus’un Cüneyt Çakır ile ilgili açıklaması

Hakemlikten istifa eden Cüneyt Çakır ile ilgili Fırat Aydınus önemli açıklamalarda bulundu. Peki Fırat Aydınus Cüneyt Çakır hakkında ne konuştu? Fırat Aydınus’un açıklaması ne? İşte detaylar...

TV ekranlarında spor yorumcu olan eski hakem Fırat Aydınus, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Fırat Aydınus'un Cüneyt Çakır açıklaması…

Fırat Aydınus, çıktığı TV ekranında hakemlikten istifa eden Cüneyt Çakır ile ilgili gündem olacak sözler söyledi. Fırat Aydınus'un açıklaması merak ediliyor.

Fırat Aydınus'un Cüneyt Çakır açıklaması

'Kırgınlığı vardı'

'Geçen yıl 8 Mart operasyonu adında lanse edilen ve bu işte eli olanlara kırgınlığı vardı. Bu kişiler Cüneyt Arkın'ın Dünya Kupasına gitmesine engel oldular. Bundan sonraki zamanda yaklaşık birkaç gün önce maç yönetti. Ondan önce de UEFA koşusu yaptı. TFF Merkez Hakem Kurulu belirlendikten sonra seminere çıktı. 2 gün sonra da hakemliği bıraktı.' dedi.

Akıllarda soru işareti bıraktı

'Cüneyt Çakır'ın kendimi buna hazırlıyorum demesi soru işareti bıraktı. Hakemlere belli konularda baskı oldu mu? Bu gerçekten önemli. Alper Ulusoy'un VAR kadrosuna geçmesinde nedenler bulunmakta. Cüneyt Çakır'a ne söylediler? Bir karar alınıyorsa bizim değerimize bir jübile maçı yapılmalı. 2022 Ağustos tarihine kadar Cüneyt Çakır'ın sözleşmesi var.'

'UEFA'da eğitim verebilecek kapasiteye sahip'

'Hakemliği bırakma isteği tercihi olabilir. Alt kademelerdeki hakemlerle ilgilenmesi çok güzel bir şey. Ben güveniyorum ki UEFA'da da eğitim verebilecek birisi. Türk milleti olarak kendisine teşekkür etmemiz gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

'Tekrar dönmez'

'Düşündüğümüz zaman aklımızda soru işaretleri oluyor bu soru işaretlerinin de elbet cevabı vardır. Cüneyt Çakır, UEFA yetkilileri ile de görüşmüş 'ben bırakıyorum' demiş. Türkiye'de bırakırsa hakemliği Avrupa'da devam etmesi söz konusu bile olamaz. Türkiye'de hakemler için gerçekleşen operasyonlar kendisi için Katar yolu çizildi. Türkiye'de bıraktığı için Avrupa'da devam edemez.'

'Görevden alındıysa...'

'Cüneyt Çakır'ın aldığı bu karar umarım kendisi için hayırlı olur. Eğer görevden alındıysa aldıran hakkında da hayırlısı olsun. Cüneyt Çakır'ın nasıl ki bazılarına kırgınlığı varsa benimde birkaç kişiye kırgınlığım var. İlerleyen zamanlarda daha detaylı anlatacağım.' dedi.

'İlk zamanlar zordur'

'İlk haftalar takımların sistem olarak oturması zordur. İstanbulspor iki oyuncu alması mütevazi bir takım görüntüsünde. Genelde Süper Lige çıkan takımlar sil baştan yaparlar fakat durum burada böyle olmadı. Trabzonspor'u, çarkın dişleri değişse de sistemin çalıştığını görüyorum ve Barcelona'ya benzetiyorum. Alışagelmiş bir sistemde oynuyorlar. Futbolcular çok nokta atışı olmuş. Trabzonspor, Süper Lig'in en güçlü adayı. Hakem için zor süreç olmadı. Güvene dayalı bir ortam olmalı. Trabzonspor'da Erce Kardeşler'in olmasından dolayı kardeşi Arda Kardeşler maçlara çıkamıyordu. Bizim bu durumu atlatmamız gerekiyor' dedi.

'Cornelius Trabzonspor için biçilmiş kaptan'

Trabzonspor'un en büyük golcüsü Cornelius, Trabzonspor için biçilmiş kaptan. Süper Kupa maçında aynı kalitesini göstermişti. Bu yılın en önemli oyuncularından birisi olacak.'

'Kardeşleri tebrik ediyorum'

Siopis'in eliyle faul pozisyonu: Bu pozisyon hakem için çok zordur. Hakem ayaklara bakıyor. Bu kadar yakınsanız, konumu kaçırabilirsiniz. Hakemin bunu görmesi ve sarı kart göstermesi çok önemli. Arda kardeşler onu kendileri yakalayabilirlerse tebrikler için sarı kart olacak.

'Hakem için ilk karar önemli'

"Trabzonspor bu maçta 10 korner kullandı. Üst üste koyun çalışılmış, nakış işlemeli gibi. Ama kaleci ikinci golle hata yaptı. Dışarı çıkıp o kadar yüksekten bir top almak zorunda kaldı. Tereddüt etmeyin. Dışarı çıkıp geri adım atamazsınız.Hakem için de önemlidir, ilk kararı.Tereddüt kalırsanız topu bu şekilde kaybedersiniz.' .