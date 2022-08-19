Fenerbahçe, Wien deplasmanından avantajı kaptı! 0-2
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya ekiplerinden Austria Wien'i 2-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.
2022-08-19 00:09:22
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya ekiplerinden Austria Wien'i 2-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.
AVANTAJ FENERBAHÇE'DE
Viola Park'ta oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe, 8. dakikada hızlı gelişen atakta Joshua King ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.
Austria Wien'de Galvao, 83. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Sarı-lacivertli temsilcimiz, 89. dakikada Serdar Dursun ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2
Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Viyana deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılarak tur için büyük avantaj elde etti.
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