Fenerbahçe, Wien deplasmanından avantajı kaptı! 0-2

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya ekiplerinden Austria Wien'i 2-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya ekiplerinden Austria Wien'i 2-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.

AVANTAJ FENERBAHÇE'DE

Viola Park'ta oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe, 8. dakikada hızlı gelişen atakta Joshua King ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Austria Wien'de Galvao, 83. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sarı-lacivertli temsilcimiz, 89. dakikada Serdar Dursun ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Viyana deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılarak tur için büyük avantaj elde etti.