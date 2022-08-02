Fenerbahçe UEFA kura çekimi ne zaman? FB UEFA kura çekimi nasıl izlenir? FB UEFA kura çekimi canlı

Avrupa’da futbolun en önemli organizasyonları arasında yer alan Play-off eşleşmeleri, yarın UEFA tarafından düzenlenecek kurada belli olacak. Peki Fenerbahçe UEFA çekimi nerede yapılacak? FB UEFA kura çekimi canlı izleme hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA kura çekimi saat kaçta?