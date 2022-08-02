Fenerbahçe UEFA kura çekimi ne zaman? FB UEFA kura çekimi nasıl izlenir? FB UEFA kura çekimi canlı
Avrupa’da futbolun en önemli organizasyonları arasında yer alan Play-off eşleşmeleri, yarın UEFA tarafından düzenlenecek kurada belli olacak. Peki Fenerbahçe UEFA çekimi nerede yapılacak? FB UEFA kura çekimi canlı izleme hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA kura çekimi saat kaçta?
2022-08-02 09:39:59
Play-off eşleşmelerinde Fenerbahçe'nin rakibi kura ile belli olacak. FB UEFA kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde yapılacak.
Fenerbahçe taraftarı EUFA kura çekimini canlı izlemek istiyor. Peki FB UEFA kura çekimi hangi tarihte, saat kaçta? FB UEFA kura çekimi nereden izlenir? Fenerbahçe UEFA kura çekimi canlı izleme kanalı
Fenerbahçe EUFA kura çekimi canlı izleme
UEFA Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00'te başlayacak.
Kura çekimi UEFA TV'den yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi kim olabilir?
Fenerbahçe UEFA kura çekiminde muhtemel rakibi araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak olan Fenerbahçe'nin, 3. eleme turundaki rakibini geçerse play-off turundaki muhtemel rakibi de belirlenecek.
Sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak ve ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü evinde oynayacak.
YORUMLAR (0)