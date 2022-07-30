Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı açıklaması

Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? 31 Mart 2022 itibariyle Fenerbahçe'nin bugüne kadar olan borcu açıklandı. Peki ama Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında hangi önemli notlar konuşuldu? Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı açıklaması detayları ve Fenerbahçe 2022 borcu...

31 Mart 2022 itibariyle Fenerbahçe'nin bugüne kadar olan borcu açıklandı. Peki ama Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında hangi önemli notlar konuşuldu? Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı açıklaması detayları ve Fenerbahçe 2022 borcu...

Fenerbahçe'nin borcu ne kadar?

Fenerbahçe Kulübü'nün, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 423 milyon lira olduğu bildirildi.

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu okundu.



Rapora göre, son üç aylık dönemi kapsayan 31 Mart 2022'den itibaren Fenerbahçe'nin toplam borcunun 6 milyar 423 milyon lira olduğu belirtildi.

Raporda yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe'nin finansal borçları 3 milyar 823 milyon, ticari borçları 379 milyon, kiralama kaynaklı yükümlülükleri 57 milyon, ertelenmiş gelirler 411 milyon, diğer borç ve yükümlülükler 1 milyar 753 milyon lira.

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı açıklaması

Borçların yanı sıra Uğur Dündar'ın; "Şanlı Fenerbahçe, 100. yıl kupası, mazisi tertemiz avuçlarında parlayacaktır. Zapt edilemeyen, ele geçirilemeyen, yıkılamayan son kale olan büyük Fenerbahçe, şüphen olmasın ki düşmanlara karşı o kupa omuzlarında, meydanlarda taşınacaktır. İnanın cumhuriyetimizin 100. yılında da 29. şampiyonluk kupamız bize çok yakışacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." açıklamaları dikkat çekti.