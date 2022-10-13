Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe puan durumu? Fenerbahçe'nin sıradaki maçı hangi takımla? UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen temsilcimiz Fenerbahçe rövanş karşılaşmasında deplasmanda AEK Larnaca takımıyla karşılaşacak. Fenerbahçe sahadan alacağı puan ve puanlarla gruptan çıkmayı garantileyebilir. Fenerbahçe AEK Larnaca maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak?

Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe puan durumu? Fenerbahçe'nin sıradaki maçı hangi takımla? UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen temsilcimiz Fenerbahçe rövanş karşılaşmasında deplasmanda AEK Larnaca takımıyla karşılaşacak. Fenerbahçe sahadan alacağı puan ve puanlarla gruptan çıkmayı garantileyebilir. Fenerbahçe AEK Larnaca maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlarımızdan Fenerbahçe gruplarda aldığı sonuçlarla yoluna devam ediyor. Taraftarlarını Avrupa kupalarında sevindirmek isteyen sarı lacivertli ekip 13 Ekim'de Güney Kıbırs Rum Kesimi takımlarından AEK Larnaca ile karşılşacak. Fenerbahçe sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Fenerbahçe rakibinden alacağı puan ve puanlarla gruptan çıkma şansını garantilyebileceği gibi ülke puanına da büyük katkı sağlayacak. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'nin kaç puanı olduğu ve kaçıncı sırada yer aldığı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde turu geçemeyerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Fenerbahçe B Gurubunda Dinamo Kiev, Rennes, ve AEK Larnaca takımları ile eşleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendiği Dinamo Kiev'i 2-1 yendi. ARdından Rennes takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Temsilcimiz 3. maçında da AEK Larnaca'yı Kadıköy'de 2-0 ile yendi. Fenerbahçe grupta 7 puanla lider konumda bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe puan durumu?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Gruplarda Fenerbahçe lider konumda. İşte Fenerbahçe'nin puan durumu;

1. Fenerbahçe 7 Puan

2. Rennes 7 Puan

3. AEK Larnaca 3 Puan

4. Dinamo Kiev 0 Puan

Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar?

Fenerbahçe Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEK Larnaca ile 13 Ekim'de karşılşacak. Fenerbahçe bu maçan alacağı 3 puan ile gruptan çıkmayı garantileyecek. Grup birincisi olmak için ise Rennes takımı ile mücadele içinde olacak.

Fenerbahçe'nin sıradaki maçı hangi takımla?

EUFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 27 Ekim'de Rennes takımı ile karşılaşacak. Gruptaki son mücadele ise 3 Kasım'da Dinamo Kiev ile olacak.

Grup birincisi olan takım doğrudan son 16'ya kalıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarında lider olan takımlar doğrudan son 16 turuna kalırken, ikinci olanlar, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek ekiplerle Play-Off turunda karşılaşacak.

Fenerbahçe Muhtemel 11

Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Alioski, İrfan, Pedro, Valencia

AEK Larnaca Muhtemel 11

Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Lopes