Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Puan durumu | Fenerbahçe yenerse gruptan çıkar mı? Fenerbahçe UEAFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 13 Ekim'de saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe sahadan 3 puan alarak yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Peki Fenerbahçe AEK Larnaca'yı yenerse ne olur? Gruptan çıkar mı? Fenerbahçe'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Puan durumu | Fenerbahçe yenerse gruptan çıkar mı? Fenerbahçe-AEK Larnaca'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe B grubunda 4. maçına çıkıyor. Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet. Taraftarlarına hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da mutlu etmek isteyen sarı lacivertlilerde hedef gruptan lider çıkmak. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca takımı ile karşılaşacak. Peki 4. maça çıkılırken Fenerbahçe'nin kaç puanı var ve kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimisden Fenerbahçe ilk maçtaı 2-0 yendirği AEK Larnaca atkımı ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe AEK Larnaca takımından alacağı puan ve puanlar ile ülke punaına katkı sağlayacak, hem de gruptan çıkmak için büyk avantaj sağlayacak.

Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta?

Sorlu mücadele 13 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Zorlu mücaleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek. Maçın yayıncı kanalı ise Exxen olacak. Dijital platform olan Exxen'e üye olarak maç izlenebilir.

Fenerbahçe yenerse gruptan çıkar mı?

Fenerbahçe gruptan çıkarak taraftarlarını sevindirmek istiyor. Avrupa Ligi'nde ilerlemeyi hedefleyen Fenerbahçe'de işler planlandığı gibi gidiyor. Fenerbahçe şimdiye kadar 3 karşılaşmadan 7 puan topladı. AEKA Larnaca ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe AEK Larnaka maçından alacağı 3 puan ile bu işi bitirecek. Fenerbahçe puanını 10'a çıkaracak ve 3. sırayla puan farkını 7'ye yükselecek.

Fenerbahçe-AEK Larnaca'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan Fenerbahçe grupta lider. Fenerbahçe bu karşılaşmadan galip ayrılırsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Fenerbahçe'de hedef grubu lider tamamlamak. Fenerbahçe eğer berabere kalırsa gruptan çıkma şansı yüksek olarak devam edecek. Ancak yenilirse grupta işler kızışabilir.

Birinci olanlar avantajlı

UEFA Gruplarında lider olanlar doğrudan son 16 turuna kalıyor. İkinci olanların ise işleri biraz daha zor. Grup ikincileri Şampiyonlar Ligi'nden gelecek ekiplerle Play-Off turu oynuyor. Fenerbahçe, AEK Larnaka'yı yenerse büyük ihtimalle grubu lider tamamlayabilir.

Fenerbahçe EUFA Avrupa Ligi Puan durumu

1- Fenerbahçe 7

2- Rennes 7

3- AEK Larnaca 3

4- Dinamo Kiev 0

AEK Larnaka hakkında

AEK ya da bilinen adıyla AEK Larnakas, sahil kenti Larnaka'nın takımı olan Kıbrıslı spor kulübü, EPA Larnaka ve Pezoporikos adlı iki Larnaka ekibinin birleşmesi ile 1994 yılında kuruldu. Kulüp futbol dışında AEK (Kıbrıs Cumhuriyeti) BC adı ile erkekler ve Petrolina AEK adı ile kadınlar basketbolu dalında damücadele etmektedir. Ayrıca kadınlar voleybolunda da yer almaktadır.

2016-2017 sezonundan itibaren maçlarını 7.400 seyirci kapasiteli yeni sahaları AEK Arena - Yeoryos Karapatakis stadyumunda oynamaktadırlar. .