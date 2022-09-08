Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını şifresiz yayınlayan uydu kanalları | Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Evinde pek çok uydu seçeneği olan vatandaşlar maçı yayınlayacak yabancı kanalları araştırmaya başladı. Azerbaycan spor kanalı CBC Sport pek çok Türk takımının Avrupa maçlarını yayınlıyor.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını şifresiz yayınlayan uydu kanalları | Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Evinde pek çok uydu seçeneği olan vatandaşlar maçı yayınlayacak yabancı kanalları araştırmaya başladı. Azerbaycan spor kanalı CBC Sport pek çok Türk takımının Avrupa maçlarını yayınlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe B Gurubu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Dinamo Keiv tarafından elenen Fenerbahçe rövanşı almak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de tüm hazırlıklar tamamlandı. Sahaya 3 puan parolası ile çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef gruptan lider çıkmak.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını şifresiz yayınlayan uydu kanalları

Azerbaycan'ın CBC Dport kanalı da Türk takımlarının tüm Avrupa maçlarını canlı olarak yayınlıyor. Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını şifresiz olarak CBC Sport kanalından izlemek mümkün. Uydu ayarları ve frekans bilgisini eksiksiz yapılması halinde CBC Sport uyfu kanalı çıkacaktır.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri?

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı Avrupa'nın pek çok kanalında yayınlanıyor. Uydu kanalı üzerinden de şifreli olan yayınlara erişmek mümkün değil. Ukrayna'nın yayıncı kuruluşu da maçı canlı olarak yayınlayacak ancak yayın ülkemizden izlenemez.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hang kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. Exxen'e üye olarak UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları canlı olarak izlenebilir. Exxen birbirinden cazip üyelik fırsatları ile spor seveleri bekliyor.

CBC Sport nasıl izlenir?

Azerbaycan'da ülkemiz temsilcilerinin Avrupa maçları yayınlanıyor. Azeerbaycan'da Türkiye'nin takımlarını destekleyen milyonlarca taraftar bulunuyor. Türkiye takımlarının maçları CBC Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor. CBC Sport Türkiye'den de izlenebilir. Peki CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport kanalını uydudan izleyebilmek için öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusuna dönük olması gerekiyor. Ardından uydu frekansını televizyonunuza taratıp CBC Sport kanalını bulmanız gerekiyor. Kanalı bulduysanız Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını uydudan izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu frekansı

CBC Sport kanalından Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını izlemek isteyen taraftarlar öncelikle uydularını AzerSpace 46° uydusuna yönlendirmeleri gerekiyor. İşte CBC Sport uydu frekans bilgileri;

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500