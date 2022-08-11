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Fenerbahçe'den Mario Balotelli bombası!

Forvet hattına takviye yapması beklenen Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli için kolları sıvadı.

3 Saat Önce
2022-08-11 13:41:41
Fenerbahçe'den Mario Balotelli bombası!

Bu sezon şampiyonluk hesapları yapan ve teknik direktör Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu.

FENERBAHÇE'DE BALOTELLİ SESLERİ

Forvet mevkisini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe aradığı golcüyü Süper Lig'de buldu. Sarı lacivertli ekibin geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla adından söz ettiren İtalyan yıldız Mario Balotelli için nabız yokladı. Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Balotelli'nin durumu hakkında Adana Demirspor başkanıyla bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Balotelli'nin Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. .

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