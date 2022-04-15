Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması
Sarı-lacivertli kulüp, 5,5 milyon avro karşılığında bonservisini aldığı Uruguaylı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
2022-04-15 16:00:42
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında kiralık olarak forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin bonservisini aldı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, sarı-lacivertli takımda sezon başından itibaren kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin 5 milyon 500 bin avro karşılığında alınması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalındığı belirtildi.
3 yıllık sözleşme
Açıklamada, Diego Rossi ile 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
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