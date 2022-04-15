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TIMETURK / SPOR / Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması

Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması

Sarı-lacivertli kulüp, 5,5 milyon avro karşılığında bonservisini aldığı Uruguaylı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

14 Dakika Önce
2022-04-15 16:00:42
Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında kiralık olarak forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin bonservisini aldı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, sarı-lacivertli takımda sezon başından itibaren kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin 5 milyon 500 bin avro karşılığında alınması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalındığı belirtildi.

3 yıllık sözleşme

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Açıklamada, Diego Rossi ile 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

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