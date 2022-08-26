Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri hangi takım? İlk maç ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev, Rennes, AEK Larnaca maçı hangi gün? Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği rakipler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde veda eden Fenerbahçe'nin B grubundaki rakipleri belli oldu. Yapılan kura çekiminde Fenerbahçe Dinamo Kiev, Rennes, AEK Larnaca takımlarıyla eşleşti. Sarı lacivertli taraftarlar da Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçının ne zaman saat kaçta, hangi takımla oynanacağını merak ediyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri hangi takım? İlk maç ne zaman? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev, Rennes, AEK Larnaca maçı hangi gün? Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği rakipler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde veda eden Fenerbahçe'nin B grubundaki rakipleri belli oldu. Yapılan kura çekiminde Fenerbahçe Dinamo Kiev, Rennes, AEK Larnaca takımlarıyla eşleşti. Sarı lacivertli taraftarlar da Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçının ne zaman saat kaçta, hangi takımla oynanacağını merak ediyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli olan temsilcilerimizde hedef gruptan çıkmak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri hangi takım?

Fenerbahçe B gurububda Dinamo Kiev, Rennes, ve AEK Larnaca takımlarıyla eşleşti.

B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca

Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maç ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 8 Eylül'de başlayacak. Fenerbahçe'de rakibi ile 8 Eylül'de karşılaşacak.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev, Rennes, AEK Larnaca maçı hangi gün?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi grupları

A Grubu: Arsenal, Psv Eindhoven, Bodo Glimt, Zürih

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki

D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise

E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtylland, Sturm Graz

G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Nantes, Freiburg

H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor