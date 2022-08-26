Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün saat kaçta? UEFA Kupası'nda hangi takımlarla eşleşti? (Dinamo Kiev, Rennes, AEK Larnaca) Şampiyonlar Ligi ön elem turumda Ukrayna'nın güçlü temsilcilerinden Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Kura sonucu Fenerbahçe'nin B grubunda rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe'nin maçının hangi gün ne zaman başlayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün saat kaçta? UEFA Kupası'nda hangi takımlarla eşleşti? (Dinamo Kiev, Rennes, AEK Larnaka) Şampiyonlar Ligi ön elem turumda Ukrayna'nın güçlü temsilcilerinden Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Kura sonucu Fenerbahçe'nin B grubunda rakipleri de belli oldu. Fenerbahçe'nin maçının hangi gün ne zaman başlayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe B grububda Dinamo Kiev, Rennes, AEK Larneca takımlarıyla eşleşti.

Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün saat kaçta?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

UEFA Kupası'nda hangi takımlarla eşleşti?

Fenerbahçe B grubunda nispeten kolay bir kura çekti. İşte Fenerbahçe'nin B gurubu UEFA Avrupa Ligi rakipler;

B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca

Diğer gruplar

A Grubu: Arsenal, Psv Eindhoven, Bodo Glimt, Zürih

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki

D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise

E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtylland, Sturm Graz

G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Nantes, Freiburg

H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi nedir?

UEFA Avrupa Ligi , 1971 yılından beri UEFA tarafından organize edilen, Avrupa'nın kulüpler bazında Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli futbol turnuvasıdır. Takımlar, ulusal lig ve kupa maçlarında gösterdikleri performans ile bu kupaya katılmaya hak kazanırlar. Avrupa'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli kulüp turnuvası olduğundan dolayı Kupa 2 olarak da bilinir.

Haziran 2009'da eski adı UEFA Kupası olan kupada, turnuvanın Şampiyonlar Ligi standartlarına erişmesi için köklü birtakım statü değişikliklerine gidilmiş, bununla birlikte de 2009-10 sezonundan itibaren şimdiki ismiyle düzenlenmeye başlanmıştır. Bu değişiklikler sonucunda UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası'nın devamı olarak kabul edilmiştir.

1955 yılında düzenlenmeye başlanan Fuar Şehirleri Kupası, UEFA Kupası'nın öncülüdür. 1971 yılında Fuar Şehirleri Kupası'nın ismi UEFA Kupası olarak değiştirilmiştir. 1999 yılında ise Kupa Galipleri Kupası kaldırılarak UEFA Kupası ile birleştirilmiştir. 2004-05 sezonu öncesi grup aşamalarında bazı statü değişiklikleri yapılan kupa 2009 yılındaki son düzenleme ile şimdiki halini almıştır. Son düzenlemelerdeki isim ve statü yenilenmesinin yanı sıra kupa Intertoto Kupası ile de birleştirilmiştir.

Kupanın ilk şampiyonu 1972 Finali'nde Wolverhampton Wanderers'i deviren Tottenham Hotspur'dur. İsim değişikliği sonrasında ilk şampiyonluğu kazanan takım ise 2010 Finali'nde Fulham'ı 2-1 deviren Atlético Madrid'dir. Kupayı en çok kazanan takım ise altı kez şampiyonluğa uzanan Sevilla'dır. .