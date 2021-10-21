Fenerbahçe-Antwerp maçını yayınlayan yabancı uydu kanalları | Fenerbahçe-Antwerp maçı uydudan nasıl izlenir?

Fenerbahçe-Antwerp maçını yayınlayan yabancı uydu kanalları | Fenerbahçe-Antwerp Exxen nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Antwerp ile karşılaşacak. D Grubu 3. maçında sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan Fenerbahçe rakibinden 3 puan alarak gruptan çıkma yolunda avantaj sağlamak istiyor. Takımlarını ekran başından desteklemek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar da Fenerbahçe-Antwerp maçı uydudan nasıl izlenir? sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe-Royal Antwerp maçı bir çok yabancı kanallardan şifresiz yayınlanacak. İşte Fenerbahçe-Antwerp Avrupa Ligi maçı şifresiz canlı yayınlayan yabancı uydu kanalları listesi...

Fenerbahçe-Antwerp maçını yayınlayan yabancı uydu kanalları | Fenerbahçe-Antwerp Exxen nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Antwerp ile karşılaşacak. D Grubu 3. maçında sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan Fenerbahçe rakibinden 3 puan alarak gruptan çıkma yolunda avantaj sağlamak istiyor. Takımlarını ekran başından desteklemek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar da Fenerbahçe-Antwerp maçı uydudan nasıl izlenir? sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe-Royal Antwerp maçı bir çok yabancı kanallardan şifresiz yayınlanacak. İşte Fenerbahçe-Antwerp Avrupa Ligi maçı şifresiz canlı yayınlayan yabancı uydu kanalları listesi...

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. 1 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe puansız durumda olan Royal Antwerp ile karşılaşacak. Fenrbahçe gruptan çıkma şansını zora sokmamak için bu maçtan galibiyetle ayrılmmak zorunda.

Fenerbahçe-Antwerp maçı uydudan nasıl izlenir?

Fenerbahçe-Antwerp maç ücretli üyelik sistemi ile çalışan Exxen platformunda olacak. Exxen'e üye olarak maçı izlemek mümkün. Acun Ilıcalı tarafından bu sene yayın hayatına başlayan Exxen platformu UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nin yayın haklarını satın aldı.

Fenerbahçe-Antwerp maçını yayınlayan yabancı uydu kanalları

DAZN Italia ($/geo/R)

EXXEN Digital Turkey [$]

Cosmote Sport 4 HD

beIN Sports MENA Premium 3 HD

RTBF Tipik Belgique

Sport TV6 Portugal HD

Arena Sport 4 HD Serbia

ART Sport 2 HD ($/geo/R)

Blue Sport Events LIVE

DAZN Canada ($/geo/R)

ViaPlay Baltic HD

ViaPlay Finland HD

ViaPlay Iceland HD

ViaPlay Norway HD

ViaPlay Poland HD

ViaPlay Sweden HD

beIN Connect MENA

M. Liga de Campeones 3

Play 4 Belgium HD

RMC Sport Live 7

TSN Malta 4 HD

TV2 Play Danmark ($/geo/R)

OneFootball [app] ($/geo/R)

Paramount+ USA ($/geo/R)

Fenerbahçe-Antwerp ExxenSpor izleme linki

Fenerbahçe-Royal Antwerp maçını şifresiz Exxen'de izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kolayca üye olabilir. ExxenSpor'a SMS ile kolayca üye olmak da mümkün.

Fenerbahçe muhtemel 11

Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Pelkas, Valencia

Antwerp muhtemel 11

Butez, Bataille, Almeida, Dessoleil, Laet, Verstraete, Benson, Fischer, Miyoshi, Frey, Samatta

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.