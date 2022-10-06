Fenerbahçe-AEK Larnaca'yı yenerse gruptan çıkar mı? Fenerbahçe AEK Larnaca'ya yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Gruptan çıkmayı garantiler mi? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubunda 3. maçında Güney Kıbrıs takımlarından AEK Larnaca ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet. Peki Fenerbahçe AEK Larnaca'yı yenerse, yenilirse ve berabere kalırsa ne olur?

Fenerbahçe-AEK Larnaca'yı yenerse gruptan çıkar mı? Fenerbahçe AEK Larnaca'ya yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Gruptan çıkmayı garantiler mi? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubunda 3. maçında Güney Kıbrıs takımlarından AEK Larnaca ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet. Peki Fenerbahçe AEK Larnaca'yı yenerse, yenilirse ve berabere kalırsa ne olur?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçlarına kaldığı yerden devam ediyor. B gurbu 3. karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe sahasıda AEK Larnaca takımını ağırlayacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşma temsilcimiz için büyük öeneme sahip.

Fenerbahçe-AEK Larnaca'yı yenerse gruptan çıkar mı?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Rennes ile birlikte 4 puanı bulunuyor. 4 puanla grubun 2. sırasında yer alan Fenerbahçe'nin hemen arkasında 3 puanla AEK bulunuyor. Son sırada yer alan Dinamo Kiev'in ise gruplarda henüz puanı bulunmuyor. Fenerbahçe, AEK'i yendiği taktirde 7 puan olacak ve grubun üçüncü sırasından bir hayli uzaklaşarak gruplardan çıkma şansını artıracak.

Fenerbahçe AEK Larnaca'ya yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

Fenerbahçe B grubunda 4 puanla lider Rennes ile aynı puanda bulunuyor. Fenerbahçe averaj ile ikinci sırada. AEK Larnaca takımı ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe rakibi AEK Larnaca ile berabere kalır ve yenilirse gruplardan çıkması için diğer maçlardan iyi sonuçlar alması gerekecek. Ancak temsilcimiz bu maçı kazanarak büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

enerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubunda 2 maç oynadı. Temsilcimiz bu maçlardan 4 puan topladı. Fenerbahçe 4 puan ile grupta 2. sırada yer alıyor.

1. Rennes 4 Puan

2. Fenerbahçe 4 Puan

3. AEK Larnaca 3 Puan

4. Dinamo Kiev 0 Puan