Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu | Fenerbahçe kaçıncı sırada kaç puanı var? Fenerbahçe B gurubu maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'de hedef gruplardan çıkmak. B Grubunda mücadele veren temsilcimi Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde elendiği Dinamo Kiev ile aynı grupta yer aldı. Gruptan çıkmak için Fenerbahçe her karşılaşmasına mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Fenerbahçe taraftarları ise takımlarının kaç puanı olduğunu ve kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor. Peki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu kaç? Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu | Fenerbahçe kaçıncı sırada kaç puanı var? Fenerbahçe B gurubu maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'de hedef gruplardan çıkmak. B Grubunda mücadele veren temsilcimi Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde elendiği Dinamo Kiev ile aynı grupta yer aldı. Gruptan çıkmak için Fenerbahçe her karşılaşmasına mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Fenerbahçe taraftarları ise takımlarının kaç puanı olduğunu ve kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor. Peki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu kaç? Fenerbahçe kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Avrupa Kupası mücadelesine Şampiyonlar Ligi ön elemeleri ile başlayan Fenerbahçe ön elemelerde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e elenmişti. UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanan Fenerbahçe birbirinden zorlu takımlarla eşleşti. Fenerbahhçe Avrupa Ligi B grubunda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca takımları ile eşleşti. Fenerbahçe guruptan çıkması için rakiplerini yenmesi gerekiyor. Üçüncü hafta karşılaşmalarının başlayacağı haftada sarı lacivertli taraftarlar takımlarının kaçıncı sırada ve kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu...

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki her maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi B grubu 3. karşılaşmasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından AEK Larnaca'yı sahasında ağırlayacak olan Fenerbahçe zorlu mücadeleden de galip çıkmak istiyor. Fenerbahçe gruplarda oynadığı 2 maçta 4 puan topladı ve bu puanla 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe rakibi AEK Larnaca'yı yenerse gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.

Fenerbahçe'nin kaç puanı var?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı bir maçı kazandı, diğer maçta ise berabere kaldı. Fenerbahçe'nin 2. haftada toplam 4 puanı var.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubunda 2 maç oynadı. Temsilcimiz bu maçlardan 4 puan topladı. Fenerbahçe 4 puan ile grupta 2. sırada yer alıyor.

1. Rennes 4 Puan

2. Fenerbahçe 4 Puan

3. AEK Larnaca 3 Puan

4. Dinamo Kiev 0 Puan

UEFA Avrupa Ligi nedir?

UEFA Avrupa Ligi (UEFA Europa League), 1971 yılından beri UEFA tarafından organize edilen, Avrupa'nın kulüpler bazında Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli futbol turnuvasıdır. Takımlar, ulusal lig ve kupa maçlarında gösterdikleri performans ile bu kupaya katılmaya hak kazanırlar. Avrupa'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli kulüp turnuvası olduğundan dolayı Kupa 2 olarak da bilinir.

Haziran 2009'da eski adı UEFA Kupası olan kupada, turnuvanın Şampiyonlar Ligi standartlarına erişmesi için köklü birtakım statü değişikliklerine gidilmiş, bununla birlikte de 2009-10 sezonundan itibaren şimdiki ismiyle düzenlenmeye başlanmıştır. Bu değişiklikler sonucunda UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası'nın devamı olarak kabul edilmiştir.

1955 yılında düzenlenmeye başlanan Fuar Şehirleri Kupası, UEFA Kupası'nın öncülüdür. 1971 yılında Fuar Şehirleri Kupası'nın ismi UEFA Kupası olarak değiştirilmiştir. 1999 yılında ise Kupa Galipleri Kupası kaldırılarak UEFA Kupası ile birleştirilmiştir. 2004-05 sezonu öncesi grup aşamalarında bazı statü değişiklikleri yapılan kupa 2009 yılındaki son düzenleme ile şimdiki halini almıştır. Son düzenlemelerdeki isim ve statü yenilenmesinin yanı sıra kupa Intertoto Kupası ile de birleştirilmiştir.

Kupanın ilk şampiyonu 1972 Finali'nde Wolverhampton Wanderers'i deviren Tottenham Hotspur'dur. İsim değişikliği sonrasında ilk şampiyonluğu kazanan takım ise 2010 Finali'nde Fulham'ı 2-1 deviren Atlético Madrid'dir. Kupayı en çok kazanan takım ise altı kez şampiyonluğa uzanan Sevilla'dır.