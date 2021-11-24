ExxenSpor'da tek maç satın alma var mı? Exxen tek maç üyelik var mı? Exxen Şampiyonlar Ligi tek maç var mı?

ExxenSpor'da tek maç satın alma var mı? Exxen tek maç üyelik var mı? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş kendi sahasında Hollanda'nın güçlü takımlarından Ajax'ı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi, Avryupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının ülkemizdeki yayın hakları Exxen platformunda bulunuyor. Beşiktaş'ı bu zorlu mücadelede ekran başında desteklemek isteyenler Exxen üzerinden maçı izleyebilir. ExxenSpor'da tek maç üyeliği yapmak isteyenler Exxen Şampiyonlar Ligi tek maç var mı? sorusuna yanıt arıyor.

ExxenSpor'da tek maç satın alma var mı? Exxen tek maç üyelik var mı? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş kendi sahasında Hollanda'nın güçlü takımlarından Ajax'ı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi, Avryupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının ülkemizdeki yayın hakları Exxen platformunda bulunuyor. Beşiktaş'ı bu zorlu mücadelede ekran başında desteklemek isteyenler Exxen üzerinden maçı izleyebilir. ExxenSpor'da tek maç üyeliği yapmak isteyenler Exxen Şampiyonlar Ligi tek maç var mı? sorusuna yanıt arıyor.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarımızın maçları Exxen platformunda yayınlanıyor. Takımlarını yalnızz bırakmak istemeyen taraftarlar Exxen'de tek maç üyelik sistemi olup olmadığını merak ediyor.

ExxenSpor'da tek maç satın alma var mı?

ExxenSpor'da tek maç abonelik bulunmuyor. Tek maç satınalma yerine aylık üyelik yapabilirsiniz.

Exxen'de tek maç üyelik var mı?

Exxen'in Avrupa maçlarında tek maç üyelik sistemi henüz bulunmuyor. ExxenSpor'a üye olmak isteyenlere aylık ve yıllık abonelik seçeneği sunuluyor. Takımlarının tek maçını izlemek isteyenler aylık bonelik yapabilirler.

ExxenSpor reklamlı aylık ücreti ne kadar?

ExxenSpor Reklamlı paketi aylık vergiler dahil 49,80TL,

ExxenSpor reklamsız aylık ücreti ne kadar?

ExxenSpor Reklamsız paketi aylık vergiler dahil 59,80TL'dir

24 Kasım Çarşamba Şampiyonlar Ligi programı

20.45 Beşiktaş - Ajax (Hollanda)

20.45 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)

23.00 Sporting (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.