EuroBasket Türkiye-Gürcistan maçı tekrar mı oynanacak? Kural hatası mı yapıldı? Türkiye Gürcistan maçında ne oldu? soruları spor severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. FİBA EuroBasket A Grubunda yoluna emin adımlarla ilerleyen Türkiye son maçında Gürcistan ile karşılaştı. Karşılaşmaya hakem kararları ve maç sonu yaşanan olaylar damgasını vurdu. Türkiye Milli Takımı FİBA'ya yaptığı itirazın sonuçlarını bekliyor. Maçın yeniden oynanması da ihtimaller dahilinde. Peki EuroBasket Türkiye-Gürcistan maçı tekrar mı edilecek? Türkiye-Gürcistan maçı yeniden mi oynanacak?

EuroBasket Türkiye-Gürcistan maçı tekrar mı oynanacak? Kural hatası mı yapıldı? Türkiye Gürcistan maçında ne oldu? soruları spor severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. FİBA EuroBasket A Grubunda yoluna emin adımlarla ilerleyen Türkiye son maçında Gürcistan ile karşılaştı. Karşılaşmaya hakem kararları ve maç sonu yaşanan olaylar damgasını vurdu. Türkiye Milli Takımı FİBA'ya yaptığı itirazın sonuçlarını bekliyor. Maçın yeniden oynanması da ihtimaller dahilinde. Peki EuroBasket Türkiye-Gürcistan maçı tekrar mı edilecek? Türkiye-Gürcistan maçı yeniden mi oynanacak?

Türkiye FİBA EuroBasket 2022 turnuvasında yoluna emin adımlarla yoluna devam edereken Gürcistan'da skandal olaylarla karşılaştı. Türkiye Milli Takım yetkilileri gerekli itirazları FİBA'ya yaptı. Türkiye Gürcistan olaylı maçının ayankıları sürerken Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan yaşananları anlattı. Onan soyunma odası koridorundaki saldırı görüntülerinin henüz ellerine ulaşmadığını söyledi. Onan, Gürcistan-Türkiye maçının ardından soyunma odası koridorunda Gürcistan polisinin şiddetine uğradıklarını söyledi. FIBA'ya seslenen Onan, "Kamera görüntüleri izletilmezse turnuvadan çekiliriz" dedi.

EuroBasket Türkiye-Gürcistan maçı tekrar mı oynanacak?

Türkiye Gürcistan maçında rakip takımın skandal hareketleri ve saldırısına maruz kalan Türk Milli Takımı konuyu FİBA'ya taşıdı. FİBA'ya gerekli uyarıları yapan Türkiye Basketbol Federasyonu gerekirse turnuvadan çekilebielcekleri mesajını da verdi. Onan, karşılaşmada kural hatası yapıldığını da savunarak, "O da ayrı bir konu. Tutulacak bir tarafı yok, itiraz ettik. Kaptanın imzası gerekiyor. Parasını yatıracağız, bakacağız. Net kural hatası." dedi. FİBA'nın bu sıkışık takvimde maçın tekrar edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

Türkiye-Gürcistan maçında kural hatası mı yapıldı?

Türkiye ile Gürcistan maçında bir değil iki kural hatası yapıldığı belirtiliyor. Federasyon yetkilileri konuyu FİBA'ya taşıdı. FİBA'dan konuya ilişkin gelecek yanıt merakla bekleniyor. Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin tartışma yaşadığı pozisyonda maç saati durdurulmadı ve tam 22 saniye maç süresinden kayıp oldu. Sportmenlik dışı faulü olan Furkan Korkmaz ile Gürcistan'dan Duda Sanadze'ye karşılıklı teknik faul verildi. Kurallar gereği Furkan bir sportmenlik dışı, bir teknik faul aldığı için diskalifiye edilmiş oldu.

Türkiye Gürcistan maçında ne oldu?

A Milli Takım, EuroBasket 2022'deki üçünca maçında Gürcistan'a 2 uzatma sonucunda 88-83 mağlup oldu. Maçın 4. periyodunda yaşanan olaylardan sonra TBF, FIBA'ya etti. Tiflis Arena'da oynanan ve ay-yıldızlı takımın iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 yenildiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Onan, gergin geçen karşılaşmada milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Duda Sanadze'nin diskalifiye edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Furkan yanında bizim bir kondisyonerle soyunma odamıza giderken, koridorda oynamayan oyuncuları, atılan oyuncu ve polislerle birlikte saldırdılar. Maç bitti kaybettik, soyunma odasının önünde iki tarafımızda otuzar polis ittire ittire kavga çıkardı. Gürcistan'ın resmi polisi bizimle fiziki bir kavgaya tutuştu. Buradan FIBA'ya sesleniyoruz. Ben FIBA'nın yetkililerini de söyledim. Kimse kendini kandırmasın ve kimseyi de aptal sanmasınlar. O koridordaki bütün kamera görüntülerini dakika dakika, bir saniyesini eksik etmeden bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmezlerse ben Hidayet (Türkoğlu) Başkan ile de konuştum şimdi. Biz bu turnuvayı terk ederiz."