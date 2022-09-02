Basketbol Türkiye puan durumu | EuroBasket 2022 A Grubu Türkiye Milli Takımı kaçıncı sırada, kaç puanı var? Avrupa'nın en büyük basketbol turnuvalarından olan EuroBasket 2022 başladı. A Milli Takımımız turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. A Grubunda yer alan Milli Takım ilk maçında Karadağ'ı 72-68'li skorla geçti. Milli Takım'ın önünde Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya karşılaşmaları var. Spor severler Türkiye'nin EuroBasket 2022'de kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor. Peki Türkiye Basketbol Milli Takımı puan durumu kaç?

Basketbol Türkiye puan durumu | EuroBasket 2022 A Grubu Türkiye Milli Takımı kaçıncı sırada, kaç puanı var? Avrupa'nın en büyük basketbol turnuvalarından olan EuroBasket 2022 başladı. A Milli Takımımız turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. A Grubunda yer alan Milli Takım ilk maçında Karadağ'ı 72-68'li skorla geçti. Milli Takım'ın önünde Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya karşılaşmaları var. Spor severler Türkiye'nin EuroBasket 2022'de kaçıncı sırada olduğunu merak ediyor. Peki Türkiye Basketbol Milli Takımı puan durumu kaç?

Basketbol'da Avrupa'nın en prestijli turnuvası başladı. A Milli Basketbol Takımımız turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. 12 Dev Adam'ın hedefi turnuvada final oynamak. Moral ve motivasyonu yerinde olan Mili Takım rakiplerini beklmeye başladı. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubunda yer alan Türkiye ilk maçında zorlu rakibi Karadağ'ı 72-68'lik skorla yendi. Zorlu mücadelelerden bir bir galip çıkmayı hedefleyen Milli Takım turnuvada iyi bir yere gelerek Türkiye'ye sevinç yaşatmayı hedefliyor. Ekran başında Milli Takımımızı destekleyen izleyiciler de Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu ve kaç puanı olduğunu araştırıyor.

Basketbol Türkiye puan durumu (EuroBasket 2022 A Grubu)

Türkiye EuroBasket 2022 turnıvasında A Grubu'nda yer alıyor. Türkiye oynadığı ilk maçta galip geldi. Türkiye aldığı galibiyetle 2. sırada yer alıyor. İşte EuroBasket 2022 A Grubu puan durumu;

1 İspanya 2

2 Türkiye 2

3 Belçika 2

4 Gürcistan 1

5 Karadağ 1

6 Bulgaristan 1

EuroBasket 2022 A Grubu Türkiye Milli Takımı kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Türkiye A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2022 A Grubunda ilk rakibi Karadağ'ı 72-68'lik skorla yendi. Türkiye'nin ilk karşılaşma sonunda 2 puanı bulunuyor. Türkiye grupta 2. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin diğer maçları ne zaman?

Bulgaristan-Türkiye 3 Eylül Cumartesi 17.15

Türkiye-Gürcistan 4 Eylül Pazar 20.00

Belçika-Türkiye 6 Eylül Salı 14.30

Türkiye-İspanya 7 Eylül Çarşamba 14.30

EuroBasket hakkında

EuroBasket Avrupa ülkeleri erkek basketbol takımları arasında FIBA Avrupa tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve FIBA tarafından organize edilen FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın grup karşılaşması niteliği taşıyan organizasyon.

İlk EuroBasket turnuvası 1935 yılında düzenlendi ve 1947'den beri her iki senede bir düzenlenmeye devam etti. 2017'den itibaren 4 senelik dönemlerle düzenleneceği kararlaştırıldı. Turnuva aynı zamanda Olimpiyat Oyunları ve FIBA Basketbol Dünya Kupası için bir ön eleme turnuvası görevi de görmektedir.

EuroBasket'i en fazla kazanan takım 14 kezle Sovyetler Birliği iken, 2015'te gerçekleşen son turnuvayı İspanya kazanmıştır. .