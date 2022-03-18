Eskrimde Fethiyeli Elif'ten tarihi başarı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 3-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Eskrim Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda kızlar flörede Avrupa ikincisi olarak yıldızlarda tarihimizdeki en iyi takım derecesini elde eden ay-yıldızlı ekibimizden Fethiyeli Elif Su Ay, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman’ı makamında ziyaret etti.

Genç yaşına rağmen daha önce de Türkiye çapında şampiyonlukları bulunan 15 yaşındaki Fethiye Eskrim Kulübü sporcusu, Girne Koleji öğrencisi Elif Su, antrenörü Hasan İşyar'la birlikte İlman'a kulübünün formasını armağan etti.

Ziyaretten dolayı için teşekkür eden İlman, eskrimdeki bu tarihi başarının kendisini gururlandırdığını ifade ederek, "Gençlerimizin uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılar, ülke olarak sporda bir ivme kazandığımızı ve hep daha iyiye gittiğimizi gösteriyor.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin hem sportif hem kültürel hem de bilimsel alanlarda başarılar elde etmesi bizim için çok önemli. Elif Su Ay'ın aldığı dereceler dolayısıyla kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. İl Müdürü İlman, başarılı sporcuya forma ve çanta hediye etti. DHA .