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TIMETURK / SPOR / Çorum FK'nın genç sol beki Nafican Yardımcı adım adım Konyaspor'a

Çorum FK'nın genç sol beki Nafican Yardımcı adım adım Konyaspor'a

Çorumspor'un genç sol beklerinden Nafican Yardımcı'ya Süper Lig ekiplerinden Konyaspor kanca attı.

19 Saat Önce
2021-08-06 21:18:05
Çorum FK'nın genç sol beki Nafican Yardımcı adım adım Konyaspor'a

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Çorum FK'nın 19 yaşındaki genç sol beki yuvadan uçuyor.

Konyaspor'a transferi an meselesi

Timertürk'ten Serkan Aşkın'ın haberine göre, Konyaspor'un Nafican Yardımcı için Çorum FK ile görüşmelere başladı. Öte yandan önümüzdeki günlerde tekrardan bir görüşme yapılacağı ve bu görüşme sonucunda transferin olumlu olumsuz netleşeceği kaydedildi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor ve Karagümrük'ün de resmi tekliflerinin Çorumspor'un masasında olduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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