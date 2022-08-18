Çorum FK - Kocaelispor maçı canlı yayınlanacak mı? Hazırlık maçı

TFF 2.Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüpler hazırlık maçlarına ara vermeden devam ediyor. Çorum FK hazırlık maçında Kocaelispor ile kozlarını paylaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadeleyi ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Çorum FK - Kocaelispor maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Çorum FK - Kocaelispor maçı canlı yayınlanacak mı?