Çorum FK'dan transfer bombası: Sinan Kurumuş
TFF 2.Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen ve buna göre kadrosunu güçlendiren Çorum FK eski golcüsü Sinan Kurumuş'u kadrosuna kattı.
2022-08-22 22:02:18
Yıllar süren 1.Lig hasretine son vermek isteyen Çorum FK transfer bombasını patlattı.
KRAL SİNAN KURUMUŞ YUVAYA GERİ DÖNDÜ!
Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın transfer bombasını patlattı. 19saat.com'da yer alan habere göre Çorum FK, Sakaryaspor forması giyen eski golcüsü Sinan Kurumuş'u kadrosuna kattı. Sinan Kurumuş iki sezon önce Çorum FK formasını giyerken attığı gollerle taraftarın sevgilisi olmuştu. .
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